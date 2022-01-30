Avusturalya Açık finalinde Medvedev 2-0 önde! Nadal dönebilecek mi?-CANLI

İkinci set ise tam 84 dakika sürdü. Medvedev geriden gelerek tie-break Nadal'ı bir kez daha yenmeyi başardı ve setlerde durumu 2-0'a getirdi.

MEDVEDEV 2021 ABD'DE ŞAMPİYON OLMUŞTU

Medvedev, 2021 ABD Açık'ta Sırp tenisçi Djokovic'i 3-0 yenerek kariyerinin ilk şampiyonluğuna uzanmıştı.