Avusturalya Açık finalinde Medvedev 2-0 önde! Nadal dönebilecek mi?-CANLI

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta 2 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev ile İspanyol raket Rafael Nadal karşı karşıya geliyor.
İkinci set ise tam 84 dakika sürdü. Medvedev geriden gelerek tie-break Nadal'ı bir kez daha yenmeyi başardı ve setlerde durumu 2-0'a getirdi.
MEDVEDEV 2021 ABD'DE ŞAMPİYON OLMUŞTU
Medvedev, 2021 ABD Açık'ta Sırp tenisçi Djokovic'i 3-0 yenerek kariyerinin ilk şampiyonluğuna uzanmıştı.
KADINLARDA ŞAMPİYON BARTY OLDU
Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda Ashleigh Barty, tek kadınlar finalinde Danielle Collins'i 2-0 yenerek kariyerinin ilk Avustralya Açık şampiyonluğunu kazandı.