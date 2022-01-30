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Giriş Tarihi: 30.1.2022 13:33 Son Güncelleme: 30.1.2022 14:13

Avusturalya Açık finalinde Medvedev 2-0 önde! Nadal dönebilecek mi?-CANLI-

Avusturalya Açık finalinde Medvedev 2-0 önde! Nadal dönebilecek mi?-CANLI-

Avusturalya Açık'ta Nadal-Medvedev finalinin heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Rus raket Medvedev ve İspanyol raket Nadal arasında oynanan ilk iki seti Medvedev kazandı. Rus tenisçi Nadal'ı 6-2 ve 7-6 yenerek setlerde 2-0 öne geçti.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta 2 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev ile İspanyol raket Rafael Nadal karşı karşıya geliyor.

Rafael Nadal ilk sette çok zorlandı ve Rus raket Medvedev karşısında ilk seti 6-2 kaybetti.

İkinci set ise tam 84 dakika sürdü. Medvedev geriden gelerek tie-break Nadal'ı bir kez daha yenmeyi başardı ve setlerde durumu 2-0'a getirdi.

MEDVEDEV 2021 ABD'DE ŞAMPİYON OLMUŞTU

Medvedev, 2021 ABD Açık'ta Sırp tenisçi Djokovic'i 3-0 yenerek kariyerinin ilk şampiyonluğuna uzanmıştı.

KADINLARDA ŞAMPİYON BARTY OLDU

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda Ashleigh Barty, tek kadınlar finalinde Danielle Collins'i 2-0 yenerek kariyerinin ilk Avustralya Açık şampiyonluğunu kazandı.

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Avusturalya Açık finalinde Medvedev 2-0 önde! Nadal dönebilecek mi?-CANLI-
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