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Giriş Tarihi: 31.1.2022 12:24

Eski milli yüzücü Türkiye’yi İtalya’da temsil edecek

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Eski milli yüzücü Türkiye’yi İtalya’da temsil edecek

Eski milli yüzücü Alper Sunaçoğlu, Mersin Yenişehir Belediyesinin desteğiyle Napoli Uluslararası Yüzme Maratonu’nda yarışarak, Türkiye’yi temsil edecek. Sunaçoğlu ile bir araya gelen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Alper Sunaçoğlu’nun daha önce kazandığı büyük başarılar var. Kentimizi ve ülkemizi İtalya’da temsil ederek, yeni bir başarıya imza atma iradesini ortaya koydu. Bize düşen görev bu çabasını desteklemek” dedi.

Rekortmen maraton yüzücüsü Alper Sunaçoğlu, 8 Temmuz 2022 tarihinde İtalya'nın Napoli kenti ile Capri Adası arasında gerçekleşecek 36 kilometrelik Napoli Uluslararası Yüzme Maratonu'na katılacak. Mersin ve KKTC arasındaki Barış Parkuru'nu İtalya'da da tanıtacaklarını söyledi. Sunaçoğlu, "İtalya Napoli Capri Parkuru'nu 1973 yılında üstadımız Erdal Acet 7 saat 45 dakikada yüzmüştü. Arkasından da Kasım Kazbay hocamız 7 saat 43 dakikada yüzmüştü. Bizim hedefimiz bu parkuru bu sürenin altında hatta 7 saatinde altında yüzmek. İnşallah hep birlikte başarırız" diye konuştu.

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Eski milli yüzücü Türkiye’yi İtalya’da temsil edecek
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