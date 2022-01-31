Eski milli yüzücü Türkiye’yi İtalya’da temsil edecek

Rekortmen maraton yüzücüsü Alper Sunaçoğlu, 8 Temmuz 2022 tarihinde İtalya'nın Napoli kenti ile Capri Adası arasında gerçekleşecek 36 kilometrelik Napoli Uluslararası Yüzme Maratonu'na katılacak. Mersin ve KKTC arasındaki Barış Parkuru'nu İtalya'da da tanıtacaklarını söyledi. Sunaçoğlu, "İtalya Napoli Capri Parkuru'nu 1973 yılında üstadımız Erdal Acet 7 saat 45 dakikada yüzmüştü. Arkasından da Kasım Kazbay hocamız 7 saat 43 dakikada yüzmüştü. Bizim hedefimiz bu parkuru bu sürenin altında hatta 7 saatinde altında yüzmek. İnşallah hep birlikte başarırız" diye konuştu.