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Giriş Tarihi: 4.2.2022 11:07

Whoisnext fc Adından Söz Ettirmeye Devam Ediyor

Whoisnext fc Adından Söz Ettirmeye Devam Ediyor

Pek çok eski futbolcu whoisnext fc futbol okullarının ülkemizdeki çocuk ve gençlerin keşfedilip eğitilip büyük futbol kulüplerin akedemilerine gönderilmesine olanacak sağlıyabileğini söylediler.Radyo spor'a konuk olan Sedat Koç whoisnextfc futbol okulu ve yöneticilerinin bütün futbol okullarındaki çocuk ve gençleri takip ettiklerini ve bu çocuk ve gençleri www.whoisnextfc.com ve İnstagram hesapları @who_is_next_fc den hem ülkemize hemde dünyaya tanıtıcaklarını duyurdu.Sosyal medyanın gücünün çoğu engelleri gençlerimizin önünden kaldırıcağını sözlerine ekledi

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Whoisnext fc Adından Söz Ettirmeye Devam Ediyor
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