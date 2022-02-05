Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Kanlı Yumruk, Fırtına'yı 30 saniyede nakavt etti
Giriş Tarihi: 5.2.2022 16:53 Son Güncelleme: 5.2.2022 16:53

Kanlı Yumruk, Fırtına'yı 30 saniyede nakavt etti

ERDOĞAN YAPIK ERDOĞAN YAPIK
Kanlı Yumruk, Fırtına’yı 30 saniyede nakavt etti

Azerbaycanlı milli kick bokscu Şahmar Memmedzade, İstanbul'da İranlı rakibi Tufan Salafzun'u 30 saniyede nakavt ederek ringe damga vurdu. Türk ve Azerbaycan bayraklarını sırtına geçiren şampiyon boksör iki ülke arasında kardeşlik mesajı verdi.

Kariyeri boyunca 4 kez Dünya ve Avrupa şampiyonu olan Azerbaycanlı milli kick boks sporcusu Şahmar Memmedzade, İstanbul'daki Bağcılar Spor Kompleksi'nde düzenlenen Vendetta Fight Nights organizasyonunda dikkat çeken bir maça imza attı.

Fırtına lakaplı İranlı sporcu Tufan Salafzun'a karşı ringe çıkan Şahmar Memmedzade, mücadelenin daha başında galip gelmeyi başardı.

73 kiloda ringe çıkan Memmedzade, 74 kiloda ringe çıkan rakibi Salafzun'u maçın 30'uncu saniyesinde teknik nakavtla yendi ve kariyerine bir nakavt daha ekledi. Saniyeler süren maçın ardından Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını sırtına geçiren Şahmar Memmedzade kupasını kaldırırken iki ülke arasında kardeşlik mesajları verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Emanet’in Kiraz’ı Gülderen Güler diziden neden ayrıldığını ilk kez açıkladı!
Ne Kemal ne Ekrem işte en doğrucu
Başkan Erdoğan Zonguldak - Kilimli yolunu hizmete açacak: Seyahat süresi 5 dakikaya iniyor
Son dakika haberi: Yunan vekilden itiraf gibi açıklama! "Türkler daha iyi olacak"
Bari bu sefer yemeyiniz
Son dakika... Bakan Kurum duyurdu: TOKİ konutları için yeni indirim geliyor
Son dakika: CHP’li Başkan ve 2 memur gözaltında
Adana Belediyesi'ndeki 'Huzur hakkı' skandalına tepkiler sürüyor! Seçimin diyetini ödüyorsunuz
Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 3600 ek gösterge açıklaması! Meclis'e geleceği tarih belli oldu
Başkan Erdoğan'dan net mesaj! Zonguldak'tan Türkiye'ye söz veriyorum: Hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz
ARKADAŞINA GÖNDER
Kanlı Yumruk, Fırtına'yı 30 saniyede nakavt etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA