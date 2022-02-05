Kanlı Yumruk, Fırtına’yı 30 saniyede nakavt etti

Kariyeri boyunca 4 kez Dünya ve Avrupa şampiyonu olan Azerbaycanlı milli kick boks sporcusu Şahmar Memmedzade, İstanbul'daki Bağcılar Spor Kompleksi'nde düzenlenen Vendetta Fight Nights organizasyonunda dikkat çeken bir maça imza attı.

Fırtına lakaplı İranlı sporcu Tufan Salafzun'a karşı ringe çıkan Şahmar Memmedzade, mücadelenin daha başında galip gelmeyi başardı.

73 kiloda ringe çıkan Memmedzade, 74 kiloda ringe çıkan rakibi Salafzun'u maçın 30'uncu saniyesinde teknik nakavtla yendi ve kariyerine bir nakavt daha ekledi. Saniyeler süren maçın ardından Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını sırtına geçiren Şahmar Memmedzade kupasını kaldırırken iki ülke arasında kardeşlik mesajları verdi.