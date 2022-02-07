Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Fenerbahçe'nin kupada yarın konuğu Kayserispor
Giriş Tarihi: 7.2.2022 13:47

Fenerbahçe'nin kupada yarın konuğu Kayserispor

Fenerbahçe’nin kupada yarın konuğu Kayserispor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Kupaya 5. turdan katılan Fenerbahçe, Afjet Afyonspor'u 2-0 ile geçerek son 16 turuna yükselmişti.

se teknik heyet karar verecek.

Fenerbahçe’nin kupada yarın konuğu Kayserispor

Bu sezon ligde zirve yarışından oldukça uzak kalan ve gözünü kupaya çeviren sarı-lacivertliler, rakibini geçerek adını bir üst tura yazdırmayı planlıyor.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligde son olarak Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olmuştu.

Fenerbahçe’nin kupada yarın konuğu Kayserispor

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatan ancak henüz yeterince hazır olmayan Altay Bayındır'ın durumuna i

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Ölüm tehdidi alan Hasret öğretmene devlet sahip çıktı
HDP'li Hüda Kaya'dan Koronavirüse yakalanan Başkan Erdoğan için insanlık dışı paylaşım: Dilerim geçmiş olmasın
Rusya Ukrayna krizinde ABD'den savaş senaryosu: İki günde düşer, 50 bin kişi ölür...
Hileli boşanma mercek altında! SGK ödenen parayı faiziyle geri istiyor
SON DAKİKA | SGK'dan dikkat çeken karar! O para iade edilecek: Dikkat sizin de başınıza gelebilir
Cep Herkülü: Naim filminin yapımcısına mafya şoku! Ses kayıtları ortaya çıktı
Şirketlerden kur korumalı TL’ye hücum! 300 milyar TL'ye ulaştı
Son dakika haberi... MHP Lideri Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan'dır
ATV’nin yeni dizisi Yalnız Kurt’un başrol oyuncusu Cihan Ünal GÜNAYDIN’a konuştu! ‘Yalnız Kurt’un vatanseverliği kararlı mücadelesi çok etkileyici’
Son dakika: Bakan Kasapoğlu'ndan Derya Büyükuncu açıklaması! Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'nin kupada yarın konuğu Kayserispor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA