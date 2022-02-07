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Giriş Tarihi: 7.2.2022 13:51 Son Güncelleme: 7.2.2022 14:00

Max Verstappen bu kez buz pistinde yarıştı!

İHA
Max Verstappen bu kez buz pistinde yarıştı!

Formula 1'in son şampiyonu Verstappen, Zel am See Havalimanı’ndaki GP Buz Yarışı Pisti’nde boy gösterdi. Şampiyon pilota, Avrupa Buz Yarışı Şampiyonu, Red Bull sporcusu Franky Zorn motosikletiyle eşlik etti.

Formula 1'de gelecek sezon 33 numara yerine 1 numarayı kullanacak olan Red Bull pilotu Verstappen, Aralık ayında son yarışta şampiyon olmasının ardından ilk kez piste çıktı.

Zel am See Havalimanı'ndaki GP Buz Yarışı Pisti'ne çıkan şampiyon pilota, Avrupa Buz Yarışı Şampiyonu, Red Bull sporcusu Franky Zorn motosikletiyle eşlik etti.

Buzlu yol için hazırlanan çivili lastiklerin takıldığı Verstappen'in otomobiliyle, Zorn'un motosikletinin yarışı heyecan dolu anlara sahne oldu.

Formula 1 otomobilini ilk kez buzda kullandığını söyleyen Verstappen, "Bunu yapmayı gerçekten dört gözle bekliyordum. Çok ilginçti. Pist oldukça kaygandı, bu yüzden çok dikkatli olmalısınız. Frenler de dahil olmak üzere her şey çok soğuk ve yarış arabaları açıkçası buzda sürmek için tasarlanmamış. Bu da sürüşü daha da zorlaştırdı ancak çok eğlenceliydi" dedi.

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Max Verstappen bu kez buz pistinde yarıştı!
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