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Giriş Tarihi: 8.2.2022 12:50

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Milli sporcu Ayşenur Duman elemelere veda etti!

2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda Milli sporcu Ayşenur Duman elemelere veda etti!

Milli sporcu Ayşenur Duman, kayaklı koşu kadınlar serbest sprint elemelerini geçemedi. Zhangjiakou Ulusal Kayak Merkezi'nde düzenlenen kayaklı koşu elemelerinde 91 sporcu mücadele etti. İlk 30 sporcunun üst tura kaldığı elemelerde 4.08.47'lik derecesiyle 86. olan milli sporcu, elemelere veda etti.

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'nda mücadele eden milli sporcu Ayşenur Duman, kayaklı koşu kadınlar serbest sprint elemelerini geçemedi.

Zhangjiakou Ulusal Kayak Merkezi'nde düzenlenen kayaklı koşu elemelerinde 91 sporcu mücadele etti. İlk 30 sporcunun üst tura kaldığı elemelerde 4.08.47'lik derecesiyle 86. olan milli sporcu, elemelere veda etti.

İsveçli Jonna Sundling, 3.09.03'lük süresiyle elemelerde ilk sıranın sahibi oldu.

Kayaklı koşu kadınlar serbest sprintte madalya mücadelesi, gün içinde devam edecek.

PEKİN KIŞ OLİMPİYATLARI'NDA 6 KORONA VİRÜS VAKASI TESPİT EDİLDİ

Pekin 2022 Kış Olimpiyatları Organizasyon Komitesi yaptığı açıklamada, 5'i sporcu ve takım görevlileri, 1'i personel olmak üzere 6 yeni korona virüs vakası tespit edildiği açıklandı.

Kış Olimpiyatları, Çin'in başkenti Pekin'in ev sahipliğinde, korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla sporcu, görevli ve etkinlik alanlarının şehirden yalıtıldığı "kapalı devre" sisteminde gerçekleştiriliyor.

Kış Olimpiyatları Organizasyon Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Başkent Uluslararası Havalimanı, olimpiyat köyleri ve organizasyon merkezlerini kapsayan "kapalı devre sisteminde" 6 korona virüs vakası tespit edildiği bildirildi.

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2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Milli sporcu Ayşenur Duman elemelere veda etti!
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