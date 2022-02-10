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Giriş Tarihi: 10.2.2022 10:31

Türkiye spor tarihine imza attı: Coşkuyla karşılandı

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Türkiye spor tarihine imza attı: Coşkuyla karşılandı

Erzurumlu Furkan Akar, Çin’in Pekin kentinde düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatlarında kısa kulvar sürat pateninde 6’ıncı sırada bitirdi. Türkiye tarihinde Kış Sporlarındaki en iyi dereceyi getiren Akar, memleketi Erzurum’da kahramanlar gibi karşılandı.

SABAH Gazetesinin hikayesi ile gündeme getirdiği, 8 yaşında mahalle aralarında buz tutan sokaklarda ayakkabısına geçirdiği poşetlerle kayarak başlayan buz macerasına olimpiyatlarda devam eden Furkan Akar, memleketine döndü. Akar, Türkiye'ye ve hemşehrilerine gurur ve coşku yaşattı.

19 yaşındaki genç sporcu Furkan Akar, buz üstünde Türkiye'nin olimpiyat kotalarına önemli bir katkı sağladı. Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Kış Olimpiyatlarında, kısa sürat patende 6'ıncı sırada tamamlayarak Türkiye spor tarihinde en önemli kış sporları başarısının da sahibi oldu.

Çin'den saat 20.00'da dönen Furkan Akar, Erzurum Havalimanı'nda büyük bir coşkuyla karşılandı. Ailesi ve sevenlerine sarılarak duygulu anlar yaşayan Furkan Akar, kahraman olarak dönmenin mutluluğu içinde olduğunu söyledi.

Kendisini destekleyen herkese teşekkürlerini ileten Akar, "Dünya tarihinde ilk defa Pekin'den güzel bir sonuçla döndüm. Mutluyum, gururluyum. Emeği geçen, destek veren tüm Türkiye'ye, Spor Bakanlığı'na, Erzurum Gençlik ve Spor Müdürü Birdal beye, antrenörüm Artur Sultangaliyev'e, fizyoterapistim Gökhan beye, Federasyon Başkanım Gökhan Özdemir, tüm Türkiye'ye çok teşekkür ederim desteklerinden ve dualarından ötürü. Gerçekten beni çok mutlu ettiler. Yarışlara geçmeden önce destek mesajları, destek videoları aldım çok fazla bunlar beni çok mutlu etti. Güzel bir sonuçla tarih yazdım, memleketime geri döndüm çok mutluyum. Gençlerin idolü olmak ayrı gurur verici bir şey. Küçük yaştakiler bana mesaj atıyorlar bazen. Bunlar da çok mutlu ediyor beni. Bir an şaşırmıştım evet ama biliyordum ki bu shottrack son yarım tura kadar ne olacağı belli olmuyor. Yarıştan önce de Artur hocamla taktik belirleyip taktiğimizi uyguladık, arkada rahat bekledik. 2026'da tabi ki madalya için koşacağız. Önümde de dünya şampiyonları, Avrupa şampiyonları var. Onlarda da hedefim Türkiye'nin bayrağını dalgalandırmak. Hobi olarak başlamıştım ama bu sporda yetenekli olduğumu görünce milli takıma seçildim. Yani artık bu işte yoğunlaşacağımı bu iş için ciddi olacağımı anlamıştım" diye konuştu.

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Türkiye spor tarihine imza attı: Coşkuyla karşılandı
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