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Giriş Tarihi: 16.2.2022 16:52

Pekin Kış Olimpiyatları'nda Berkin Usta slalom mücadelesini tamamlayamadı

AA
Pekin Kış Olimpiyatları’nda Berkin Usta slalom mücadelesini tamamlayamadı

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Berkin Usta, Alp disiplini kayak erkekler slalom mücadelesini yarıda bıraktı.

Pekin'in Yançing ilçesindeki Ulusal Alp Disiplini Kayak Merkezi'nde düzenlenen müsabakada yarışan Berkin, ilk inişini tamamlayamadı ve müsabakaya veda etti. Müsabakada altın madalyayı, Fransız Clement Noel (1.44.09) kazandı. Gümüş madalyayı Avusturyalı Johannes Strolz (1.44.70), bronz madalyayı Norveçli Sebastian Foss-Solevaag (1.44.79) aldı.

Kış Olimpiyatları'nda ilk kez mücadele eden 21 yaşındaki milli sporcu, 13 Şubat'ta yapılan büyük slalom yarışında 43'üncü olmuştu.

AYŞENUR DUMAN VE ÖZLEM CEREN DURSUN YARI FİNALDE ELENDİ
Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcular Ayşenur Duman ve Özlem Ceren Dursun, kayaklı koşu kadınlar takım sprint klasikte yarı final yarışını tamamlayamadı. Cangciakou Ulusal Kayak Merkezi'nde düzenlenen yarışın ilk 3 ayağını geçen milli sporcular, yarışı yarıda bıraktı.

22 yaşındaki Ayşenur Duman, Türkiye'yi Güney Kore'de düzenlenen 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda da temsil etmişti. 18 yaşındaki Özlem Ceren Dursun, ilk kez olimpiyatlarda yarıştı. Bu sonuçla Türk sporcuların 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'ndaki yarışmaları tamamlanmış oldu.

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Pekin Kış Olimpiyatları'nda Berkin Usta slalom mücadelesini tamamlayamadı
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