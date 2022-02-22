Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Aşı kısıtlaması kortları vurdu! Ünlü tenisçi turnuvada yok
Giriş Tarihi: 22.2.2022 16:14

Aşı kısıtlaması kortları vurdu! Ünlü tenisçi turnuvada yok

AA
Aşı kısıtlaması kortları vurdu! Ünlü tenisçi turnuvada yok

Tek erkekler sıralamasında dünya 1 numarası Sırbistanlı Novak Djokovic, ABD’nin aşı kısıtlamalarını değiştirmediği sürece Indian Wells Masters tenis turnuvasına katılamayacağını açıkladı.

Avustralya'dan sınır dışı edilmesinin ardından Dubai Tenis Şampiyonası'na katılarak uzun bir aranın ardından ilk kez korta çıkan Djokovic, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle getirilen aşı kısıtlamalarının, kariyerini zorladığından bahsetti.

Basın toplantısı düzenleyen 34 yaşındaki tenisçi, 7-20 Mart tarihlerinde ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenecek Indian Wells Masters'a katılmak istemesine rağmen vize alamadığını belirterek, "Bugüne kadar birçok başvuruda bulunmama rağmen hala ABD'ye giremiyorum. Bu şekilde devam ederse orada oynayamayacağım. Ama neler olacağını göreceğiz. Belki gelecek haftalar içinde kısıtlamalara ilişkin bazı şeyler değişebilir." ifadelerini kullandı.

Kısıtlamalar nedeniyle uzun bir ara tenisten uzak kaldığını hatırlatan Djokovic, "Yaklaşık üç ay boyunca korta çıkamadım. Sezonu Dubai'de açmaktan daha iyi bir yer olamazdı. Yeniden maç deneyimi yaşayabilmek için en iyi tercih buydu ve taraftarın sevgi gösterilerinden büyük memnuniyet duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Novak Djokovic, Kovid-19 aşısı olmayı reddetmesinin ardından ülkeden sınır dışı edilmesi nedeniyle geçen ay düzenlenen sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a katılamamıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Haydar Dümen'in mirası hiç tanımadıklarına kaldı! 100 milyonluk kayıp miras!
Son dakika: Putin operasyon talimatını verdi! Rus birlikleri Ukrayna'ya ilerliyor
SON DAKİKA: Putin emri vermişti! Rusya Ukrayna'ya böyle girdi! Donbass'tan ilk görüntüler geldi...
Sağlık kahramanının hayatını ihmal kararttı! Acılı anne: ‘Oğlumun kolu kanadı kırıldı’
Son dakika haberi | Rusya-Ukrayna krizi ile ilgili BM'den flaş açıklama: Ne pahasına olursa olsun engellenmeli
SON DAKİKA | Rusya Ukrayna krizi ile ilgili Başkan Erdoğan'dan ilk mesaj! 'Karadeniz tedbirleri paketi' vurgusu! İki ülkeye çağrı!
Salgınla mücadelede yeni dönem! Açık alanlarda maske yasağına veda vakti
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
Son dakika: Putin, Donetsk ve Luhansk'ı tanıdı! Avrupa'dan peş peşe tepkiler: Dünya düzenini tamamen değiştirecek
SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'den savaş açıklaması
ARKADAŞINA GÖNDER
Aşı kısıtlaması kortları vurdu! Ünlü tenisçi turnuvada yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA