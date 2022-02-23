Bakan Kasapoğlu yeni projeyi duyurdu! Alışılmışın dışında bir paylaşım...

"BAKANLIĞIMIZIN KARAR MEKANİZMALARINDA GENÇLER DAHA ETKİN OLACAK"

2022'nin "Gençlik Katılımı Yılı" ilan edildiğini ve gençlerin, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın karar mekanizmalarında daha etkili olmasının sağlanacağını belirten Bakan Kasapoğlu şunları kaydetti:

"Faaliyetlerin mutfağında, yönetiminde ve uygulamasında siz olacak, denetimleri siz yapacaksınız. Genç Kurul çalışmalarına başladı bile. Gençlik Şûrası'nın hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Yurtlarda katılım modelimizin çalışmaları tamamlandı, o da yakında hayata geçecek."

"KATILIYORUM.GSB.GOV.TR ADRESİNE GİREREK İLK ADIMI ATMANIZI BEKLİYORUM"

Gençlik Katılımı Yılı'nın en dikkat çeken projesi Gençlik Katılımı Portalı'nı da hayata geçirdiklerini vurgulayan Kasapoğlu "Portalımız hazır, şu anda test yayınında sizleri bekliyor. Hemen katiliyorum.gsb.gov.tr adresine girerek ilk adımı atmanızı sizlerden bekliyorum." diyerek gençlere çağrı yaptı.

Katiliyorum.gsb.gov.tr portalının tamamen gençlerin portalı olduğunu anlatırken, "Anketlere katılarak, fikirlerinizi paylaşarak, bakanlığınızın çalışmalarında direkt söz sahibi olacaksınız. Portalda sürekli yeni içerikler olacak, her konu sizin değerlendirmenize sunulacak ve pek çok projeye direkt olarak dahil olabileceksiniz." dedi. Web sitesinin, E- Katılım Projesi'nin ilk aşaması olma özelliği taşıdığının altını çizen Bakan Kasapoğlu, "Hemen tıklayın, bakanlığınızın her adımına dahil olun, tüm dünyaya yeni bir model tanıtma konusunda yine öncü olalım." ifadelerini kullandı.