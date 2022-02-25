Rusya’ya bir yaptırım daha! Formula 1’den flaş karar...

Formula 1'in açıklaması şu şekilde:



"FIA, insanları birleştirmek ve ulusları bir araya getirmek için olumlu bir vizyonla dünyanın dört bir yanındaki ülkeleri ziyaret ediyor. Ukrayna'daki gelişmeleri üzüntü ve şokla izliyor, mevcut duruma hızlı ve barışçıl bir çözüm bulunması umudunu taşıyoruz. Perşembe akşamı (Dün) F1, FIA ve takımlar sporumuzun konumunu tartıştı ve tüm ilgili paydaşlar mevcut koşullarda Rusya Grand Prix'sini düzenlemenin imkansız olduğu görüşünde birleşti."