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Giriş Tarihi: 25.2.2022 15:10 Son Güncelleme: 25.2.2022 16:15

Rusya'ya bir yaptırım daha! Formula 1'den flaş karar...

Rusya’ya bir yaptırım daha! Formula 1’den flaş karar...

Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya UEFA'dan sonra bir yaptırım da Formula 1'den geldi. Formula 1, Rusya grand-prix'sinin iptal edildiğini açıkladı. İşte Formula 1'den yapılan açıklama...

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Rusya'ya karşı yaptırımlar devam ediyor. Formula 1, Rusya grand-prix'sinin iptal edildiğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği harekatın etkileri büyümeye devam ediyor. Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından Formula 1'de yönetim, Rusya Grand Prix'si ile ilgili kararını açıkladı. Formula 1'den yapılan resmi açıklamada, Ukrayna'da yaşanan gelişmelerin üzüntüyle takip edildiği ve dün Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Formula 1 yönetimi ve takımların yaptığı toplantı sonucunda, Rusya Grand Prix'sinin düzenlenmesinin mevcut koşullarda imkansız olduğu konusunda fikir birliğine varıldığı belirtildi.

Formula 1'in açıklaması şu şekilde:

"FIA, insanları birleştirmek ve ulusları bir araya getirmek için olumlu bir vizyonla dünyanın dört bir yanındaki ülkeleri ziyaret ediyor. Ukrayna'daki gelişmeleri üzüntü ve şokla izliyor, mevcut duruma hızlı ve barışçıl bir çözüm bulunması umudunu taşıyoruz. Perşembe akşamı (Dün) F1, FIA ve takımlar sporumuzun konumunu tartıştı ve tüm ilgili paydaşlar mevcut koşullarda Rusya Grand Prix'sini düzenlemenin imkansız olduğu görüşünde birleşti."

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Rusya'ya bir yaptırım daha! Formula 1'den flaş karar...
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