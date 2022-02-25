Görkem, Çorum’un gururu oldu

Çorum Belediyesi GSK sporcusu, milli raket Görkem Öçal, Belçika SPA ve Fransa Metz'te yapılan Masa tenisi WTT Youth Contender Open turnuvalarında U11 Kategorisinde hem Fransa'da hem de Belçika'da tek erkeklerde şampiyon olarak 2 altın madalya kazandı.

Milli sporcu, Dünya Uluslararası Masa Tenisi Turnuvalarının en önemli açık turnuvalarından olan puanlı WTT Contender turnuvalarında şampiyonluk yaşayan ilk Türk sporcusu olarak tarihe geçti.

BAŞKAN ÇEYREK ALTINLA ÖDÜLLENDİRDİ

Kupa ve madalyalarla birlikte Çorum'a dönen milli sporcu Görkem Öçal, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ı makamında ziyaret etti. Görkem Öcal, kupaları Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teslim etti. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Masa Tenisi takımını makamında ağırlamaktan memnun olduğunu dile getiren Başkan Aşgın, şampiyon sporcuyu çeyrek altınla ödüllendirdi. Milli sporcu Görkem Öçal'ın masa tenisinde ülkemizin ve Çorum'un gururu olduğunu söyleyen Başkan Aşgın, "Masa tenisinde çok önemli bir başarıya imza atarak, U11'de dünyanın en iyileri listesinde birinci sırada yer alan Görkem'i, bize gururu yaşattığı için tebrik ediyorum. Ayrıca, Çorum Belediyesi GSK Spor Kulübümüzün yöneticilerine ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRMANIN GURURUNU YAŞIYORUM"

Milli sporcu Görkem Öçal da, önce Belçika'da ardından Fransa'da katıldığı turnuvalarda birincilik elde ettiğini belirterek, her iki ülkede de Türk bayrağını dalgalandırmanın gururunu yaşadığını söyledi. Ziyaret sırasında ayrıca Başkan Aşgın, milli sporcu Görkem Öçal ile masa tenisi oynadı.