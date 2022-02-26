Para Okçuluk Dünya Şampiyonası’nda altın madalya

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Dubai'de süren organizasyonun finalinde Yiğit Caner-Nihat ikilisi, Rus Aleksei Leonov-Denis Ten ile karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen finalde Rusya'yı 137-135 yenen milli takım, dünya şampiyonluğuna ulaştı.

FATMA DANABAŞ VE NİL MISIR, DÜNYA İKİNCİSİ

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Fatma Danabaş ve Nil Mısır'dan oluşan W1 Kadın Çiftler Takımı gümüş madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Dubai'de devam eden organizasyonda Fatma ve Nil'den oluşan W1 Kadın Çiftler Milli Takımı, finalde Rusya'ya yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.