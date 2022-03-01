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Giriş Tarihi: 1.3.2022 22:49 Son Güncelleme: 1.3.2022 22:49

ATP'den Rus ve Belaruslu tenisçiler için karar!

AA
ATP’den Rus ve Belaruslu tenisçiler için karar!

Rus ve Belaruslu tenisçiler, uluslararası turnuvalarda ülkelerinin ismi ve bayrağıyla yer alamayacak. Uluslararası müsabakalarda yer almaya devam edecek Rus ve Belaruslu tenisçilerin ikinci bir duyuruya kadar ülkelerinin ismi ve bayrağıyla korta çıkamayacağı belirtildi.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP), Kadınlar Tenis Birliği (WTA), Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) ve dört grand slam turnuvası ABD Açık, Avustralya Açık, Fransa Açık, Wimbledon yönetimlerinden yapılan ortak açıklamayla Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle bazı yaptırımlar uygulanacağı duyuruldu.

Uluslararası müsabakalarda yer almaya devam edecek Rus ve Belaruslu tenisçilerin ikinci bir duyuruya kadar ülkelerinin ismi ve bayrağıyla korta çıkamayacağı belirtildi.

Belarus ve Rusya Tenis Federasyonunun ITF üyeliklerinin askıya alındığı ve uluslararası takım turnuvalarından men edildiği kaydedildi. İki ülkenin ev sahipliğinde ITF turnuvası düzenlenmeyeceği bildirildi. Rusya'nın başkenti Moskova'da ekimde düzenlenmesi gereken WTA ve ATP turnuvalarının iptal edildiği aktarıldı.

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ATP'den Rus ve Belaruslu tenisçiler için karar!
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