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Giriş Tarihi: 1.3.2022 11:10 Son Güncelleme: 1.3.2022 11:10

Ukraynalı tenisçi Svitolina turnuvadan çekildi! Rus sporcuyla eşleşti…

AA
Ukraynalı tenisçi Svitolina turnuvadan çekildi! Rus sporcuyla eşleşti…

Ukraynalı tenisçi Elina Svitolina, Meksika’da düzenlenen Monterry Turnuvası’ndan çekildiğini açıkladı. İlk turda Rus tenisçi Anastasia Potapova’yla eşleşen Svitolina, maça çıkmayarak Rusya’nın Ukrayna işgalini protesto etti.

2019 yılında Wimbledon ve ABD Açık'ta yarı final oynayan 27 yaşındaki Svitolina, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle hiçbir Rus ve Belarus sporcuyla maça çıkmayacağını kaydetti.

Svitolina, Meksika'da düzenlenen ve 1 numaralı seribaşı olarak mücadele edeceği Monterrey Turnuvası'nda Rus Potapova ile eşleşince turnuvadan çekildiğini duyurdu.

Ukraynalı sporcu, açıklamasında, tenisin çatı kuruluşları ATP, WTA ve ITF'ten IOC'nin Rus ve Belarus sporcuların tarafsız olarak organizasyonlara alınması çağrısına uymasını istediklerini bildirdi.

IOC, dünkü toplantısının ardından, "Rus veya Belarus vatandaşları, ister bireysel ister takımca sadece tarafsız sporcular ya da tarafsız takımlar olarak yarışmalara kabul edilmelidir. Yarışmalarda da bu iki ülkeye ait hiçbir ulusal sembol, renk, bayrak veya marş kullanılmamalıdır." tavsiyesinde bulunmuştu.

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Ukraynalı tenisçi Svitolina turnuvadan çekildi! Rus sporcuyla eşleşti…
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