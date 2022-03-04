Ukraynalı antrenör ölümün kıyısından döndü!

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda çığlıklarını duyan bir gönüllü tarafından kurtarıldığını belirten Morozova, "Bu benim ülkem ve kenarda durmaya niyetim yok. Harkiv'deki bölgesel savunma karargahının birinci katında askerlere gönüllü olarak yemek hazırlıyordum. Bir anda bir füze isabet etti. İki saat boyunca enkaz altında kaldım. Bildiğim tüm dillerde tanrıya dua ettim. Hareket edemiyor ve ağlıyordum. Diri diri gömülü şekilde öleceğimi düşündüm." yorumunu yaptı.

Morozova, Ukrayna Yüzme Federasyonuna gönderdiği e-postada ise yaralarını gösteren bir fotoğrafa yer vererek "Hayattayım, kısmen güvendeyim ve çok üzgünüm." ifadesini kullandı.