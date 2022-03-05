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Giriş Tarihi: 5.3.2022 11:26 Son Güncelleme: 5.3.2022 12:02

ABD'li kadın tenisçi Varvara Lepchenko tenisten 4 yıl men edildi

ABD’li kadın tenisçi Varvara Lepchenko tenisten 4 yıl men edildi

Kariyerinde dünya 19'unculuğuna kadar yükselen ABD'li kadın tenisçi Varvara Lepchenko'ya, doping yaptığı gerekçesiyle tenisten 4 yıl men edildi.

Kariyerinde dünya 19'unculuğuna kadar yükselen ABD'li kadın tenisçi Varvara Lepchenko'ya, doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası verildi.

Uluslararası Tenis Federasyonu'ndan (ITF) yapılan açıklamaya göre, 12 Temmuz 2021'de alınan idrar numunesinde yasaklı maddeye rastlanması sonrası yarışmalardan geçici olarak men edilen Lepchenko, 19 Ağustos 2021 tarihinden itibaren 4 yıl tenis faaliyetlerine katılamayacak.

Kadınlar dünya sıralamasının 128. basamağında yer alan 35 yaşındaki tenisçinin, WTA düzeyinde bir, ITF turnuvalarında ise 13 tekler şampiyonluğu bulunuyor.

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ABD'li kadın tenisçi Varvara Lepchenko tenisten 4 yıl men edildi
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