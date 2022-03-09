Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Ferrari Pilotu Murat Çuhadaroğlu İtalya GT Sprint mücadelesini şampiyonlukla taçlandırdı
Giriş Tarihi: 9.3.2022 10:56

Ferrari Pilotu Murat Çuhadaroğlu İtalya GT Sprint mücadelesini şampiyonlukla taçlandırdı

Ferrari Pilotu Murat Çuhadaroğlu İtalya GT Sprint mücadelesini şampiyonlukla taçlandırdı

8-10 Ekim 2021 tarihlerinde İtalya’da düzenlenen GT Sprint Şampiyonası Monzo, Misano, Imola ve Mugello Pistlerinde yapıldı. Mugello pistindeki şampiyonluk mücadelesini Türk pilot Murat Çuhadaroğlu kazandı.

Her biri birer saat sürmekte ve her ayakta 2 ayrı yarış olarak düzenlenmekte olan GT Sprint yarışlarında farklı kategorilerde pilotlar mücadele ediyor. Yarışlar, profesyonel pilotların yer aldığı PRO, profesyonel ve amatör pilotların yer aldığı ProAm, Türk Ferrari pilotu aynı zamanda Çuhadaroğlu Grup şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çuhadaroğlu'nun dahil olduğu ve amatör pilotların yarıştığı AM kategorisinde düzenleniyor.

08-10 Ekim 2021 tarihlerinde Mugello pistinde koşulan İtalya GT Sprint Şampiyonası 4. ve son ayağında, Ferrari 488 Evo GT3 ile yarışan Murat Çuhadaroğlu mücadaleyi zorlu bir şekilde kazandı. İlk yarışta rakiplerinden birinin spin atması sonucu talihsizlik yaşayan Ferrari pilotu, ikinci yarışta mücadeleyi lehine çevirerek, GT3-AM kategorisinde, yarışı podyumun en üst basamağına çıkarak başarı ile tamamladı.



Toplam kosulan 8 yarista 4 kez 1.lik, 1. Kez 2.l'k ve 3 kez 3.luk alarak toplamda 107 puanla kendi kategorisinde şampiyon olan Murat Çuhadaroğlu, İtalya GT Sprint Şampiyonasında elde ettiği zaferi ile İstiklal MArşı'mızı tüm dünyaya 4 defa dinletme imkanı yakaladı.

"İlandır"

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu kadarı da pes dedirtti! CHP'li Engin Altay kaçak villasına böyle kılıf uydurdu
Son dakika: Zelenskiy'den Rusya Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek çıkış: Kırım ve Donbass...
Son dakika: Galatasaray’da bir devrin sonu geliyor! Yıldız oyuncunun yeni adresi belli oldu...
Son dakika: Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, ABD'nin Rusya'ya enerji yaptırımını değerlendirdi: Arkasında dururlarsa...
Hakan Çalhanoğlu’nun yıkıldığı geceye damga vurdu! Liverpool - Inter maçında dakikalar içerisinde her şey tersine döndü…
Semra Aysal cinayetinde korkunç detaylar! 3 saat bekledi, ortalık tenhalaşınca öldürdü
Son dakika: Fenerbahçeli Arda Güler için 2 dünya devinin yaptığı teklifi açıkladı! Alex de Souza sözleri...
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'dan stokçulara ayçiçek yağı tepkisi!
Son dakika haberi: Spor yazarları MHK'nin hakem kararlarını değerlendirdi! "Şaibeli olan taraf..."
Son dakika: FETÖ'cü hesaplar önce paylaştı, sonra sildi! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü?
ARKADAŞINA GÖNDER
Ferrari Pilotu Murat Çuhadaroğlu İtalya GT Sprint mücadelesini şampiyonlukla taçlandırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA