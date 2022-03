Ferrari Pilotu Murat Çuhadaroğlu İtalya GT Sprint mücadelesini şampiyonlukla taçlandırdı

Her biri birer saat sürmekte ve her ayakta 2 ayrı yarış olarak düzenlenmekte olan GT Sprint yarışlarında farklı kategorilerde pilotlar mücadele ediyor. Yarışlar, profesyonel pilotların yer aldığı PRO, profesyonel ve amatör pilotların yer aldığı ProAm, Türk Ferrari pilotu aynı zamanda Çuhadaroğlu Grup şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çuhadaroğlu'nun dahil olduğu ve amatör pilotların yarıştığı AM kategorisinde düzenleniyor.

08-10 Ekim 2021 tarihlerinde Mugello pistinde koşulan İtalya GT Sprint Şampiyonası 4. ve son ayağında, Ferrari 488 Evo GT3 ile yarışan Murat Çuhadaroğlu mücadaleyi zorlu bir şekilde kazandı. İlk yarışta rakiplerinden birinin spin atması sonucu talihsizlik yaşayan Ferrari pilotu, ikinci yarışta mücadeleyi lehine çevirerek, GT3-AM kategorisinde, yarışı podyumun en üst basamağına çıkarak başarı ile tamamladı.







Toplam kosulan 8 yarista 4 kez 1.lik, 1. Kez 2.l'k ve 3 kez 3.luk alarak toplamda 107 puanla kendi kategorisinde şampiyon olan Murat Çuhadaroğlu, İtalya GT Sprint Şampiyonasında elde ettiği zaferi ile İstiklal MArşı'mızı tüm dünyaya 4 defa dinletme imkanı yakaladı.



"İlandır"