THY Spor Kulübü Marcello Abbondanza ile yeniden anlaştı

GÜVENİMİZ TAM

THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın da katıldığı imza töreninde konuşan THY Spor Kulübü Genel Sekreteri Abdullah Kelkitli "Marcello Abbondanza ile uzun yıllar çalışmak istiyoruz. Kendisine inancımız ve güvenimiz tam. Takım içindeki uyumu ve başarısı bizim anlaşmak isteğimizdeki en büyük etkendi. Kendisine önümüzdeki sezonda başarılar diliyorum" dedi.