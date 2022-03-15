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Giriş Tarihi: 15.3.2022 16:32

THY Spor Kulübü Marcello Abbondanza ile yeniden anlaştı

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY Spor Kulübü Marcello Abbondanza ile yeniden anlaştı

Türk Hava Yolları (THY) Spor Kulübü, deneyimli İtalyan antrenör Marcello Abbondanza ile yeniden anlaştı.

Türkiye'yi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden THY Kadın Voleybol Takımı, 2019 yılından beri takımın başında olan deneyimli çalıştırıcı Marcello Abbondanza ile yola devam kararı aldı. THY'nin 2020 yılında Balkan Şampiyonu olmasında ve Sultanlar Ligi'ni ilk dört takım arasında tamamlamasında büyük katkı sağlayan Marcello Abbondanza, önümüzdeki yılda THY'nin başında olacak.

GÜVENİMİZ TAM

THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın da katıldığı imza töreninde konuşan THY Spor Kulübü Genel Sekreteri Abdullah Kelkitli "Marcello Abbondanza ile uzun yıllar çalışmak istiyoruz. Kendisine inancımız ve güvenimiz tam. Takım içindeki uyumu ve başarısı bizim anlaşmak isteğimizdeki en büyük etkendi. Kendisine önümüzdeki sezonda başarılar diliyorum" dedi.

THY Spor Kulübü'nün yanı sıra 2022-2024 yaz dönemlerinde de Yunanistan Kadın Milli takımını çalıştıracak Abbondanza'nın kariyerinde İtalya Kupası Şampiyonluğu, Polonya Kupası Şampiyonluğu, Polonya Ligi Şampiyonluğu, Azerbaycan Ligi Şampiyonluğu, CEV Kupası Şampiyonluğu, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Türkiye Ligi Şampiyonluğu gibi çok sayıda başarı bulunuyor.

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THY Spor Kulübü Marcello Abbondanza ile yeniden anlaştı
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