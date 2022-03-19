Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri F2'de Cem Bölükbaşı, Bahreyn'de 14. oldu!
Giriş Tarihi: 19.3.2022 22:34

F2'de Cem Bölükbaşı, Bahreyn'de 14. oldu!

AA
F2’de Cem Bölükbaşı, Bahreyn’de 14. oldu!

Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın ilk ayağı Bahreyn'deki sprint yarışında 14. oldu.

Kuzey Valiliğindeki Sakhir Çölü'nde bulunan 5,4 kilometrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilen sprint yarışı, 23 tur üzerinden koşuldu. Kariyerinin ilk Formula 2 yarışına çıkan Charouz takımı pilotu Cem Bölükbaşı, 20. sırada başladığı sprint yarışını 14. sırada tamamladı.

Yarışta Trident takımından Hollandalı Richard Verschoor birinci, Prema'dan Hint Jehan Daruvala ikinci, Carlin ekibinden Yeni Zelandalı Liam Lawson ise üçüncü sırayı aldı. Bahreyn'de 32 turluk yarış, yarın saat 13.40'ta gerçekleştirilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Bolu Dağı Tüneli'nde 18 araç birbirine girdi! İşte korkutan görüntüler... İstanbul istikameti açıldı
Son dakika: İspanya devi Kerem Aktürkoğlu için devrede! Barcelona maçı sonrası 35 milyon euro...
İnternet fenomeni Yunus Dönertaş 8 aydır aranıyordu! Acı haber geldi...
Hollanda Başbakanı Rutte, Türkiye büyük önem taşıyor diyerek duyurdu: Türkiye'ye geliyor
CHP'li belediyeden uluslararası fuara şok baskın! Yabancı müşteriler korku içinde kaçtı
Türkiye'de bir ilk: Silahlı drone Songar yerli roketleri ateşledi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan FETÖ elebaşı Gülen'in iadesiyle ilgili flaş açıklama
CHP hizmette sınır tanımıyor!
Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati duyurmuştu: “Birlikten Berekete” projesi yaşama geçiyor
Son dakika: Sadık Çiftpınar'dan taraftara isyan! Yaptığı hareket sonrası kadro dışı bırakıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
F2'de Cem Bölükbaşı, Bahreyn'de 14. oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA