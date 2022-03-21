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Giriş Tarihi: 21.3.2022 12:42

Hedefi şampiyonluk

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Hedefi şampiyonluk

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi antrenörlük bölümü 3 sınıf öğrencisi Serkan Demirkol, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 28 Mart – 1 Nisan tarihleri arasında Balıkesir’de düzenlenecek olan Türkiye Üniversiteler Arası Boks Şampiyonasında +92 kiloda şampiyonluk için ringe çıkmaya hazırlanıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk kez temsil edileceği turnuvada, dereceye giren sporcular Türkiye Milli Takımına seçilerek Dünya Üniversiteler Arası Boks Şampiyonasında yarışma hakkı da elde edecek.

Antrenmanlarını Yakın Doğu Spor Kulesi'nde boks antrenörü Dindar Gölçek ile birlikte gerçekleştiren Serkan Demirkol, kondisyon, kuvvet ve fitness antrenmanlarını da Spor Kulesi Müdürü Turgut Zabit eşliğinde sürdürüyor. Serkan Demirkol, 50'nin üzerinde üniversitenin katılımı beklenen turnuvada şampiyon olması halinde KKTC'ye de bir ilki yaşatacak. Turnuvaya kısa bir süre kaldığı için yoğun bir antrenman programıyla çalışan Serkan Demirkol, "YDÜ'nün sunduğu bu fırsatı, en iyi şekilde değerlendirmek için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyorum" dedi.

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