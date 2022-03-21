Hedefi şampiyonluk

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk kez temsil edileceği turnuvada, dereceye giren sporcular Türkiye Milli Takımına seçilerek Dünya Üniversiteler Arası Boks Şampiyonasında yarışma hakkı da elde edecek.

Antrenmanlarını Yakın Doğu Spor Kulesi'nde boks antrenörü Dindar Gölçek ile birlikte gerçekleştiren Serkan Demirkol, kondisyon, kuvvet ve fitness antrenmanlarını da Spor Kulesi Müdürü Turgut Zabit eşliğinde sürdürüyor. Serkan Demirkol, 50'nin üzerinde üniversitenin katılımı beklenen turnuvada şampiyon olması halinde KKTC'ye de bir ilki yaşatacak. Turnuvaya kısa bir süre kaldığı için yoğun bir antrenman programıyla çalışan Serkan Demirkol, "YDÜ'nün sunduğu bu fırsatı, en iyi şekilde değerlendirmek için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyorum" dedi.