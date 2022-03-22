Rafael Nadal 4-6 hafta kortlardan uzak kalacak!

İspanya basınına konuşan Nadal, "Tedavim 4-6 hafta sürecek. Bu, iyi bir haber değil ve ben de beklemiyordum. Yıkılmış durumdayım çünkü çok iyi bir sezon başlangıcının ardından bu yılın çok iyi geçeceğini sanmıştım. Ama mücadelemi bırakmayacağım. Sabırla iyileşmeyi bekleyeceğim ve çok çalışarak açığı kapatacağım." ifadelerini kullandı.