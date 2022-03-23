Haber turu

Onana bu arabadan yürüyerek çıktı
AJAX'INbaşarılı kalecisiAndreOnana,ölümdendöndü.Dünya Kupası elemelerikapsamında ülkesininCezayir ile oynayacağı maçöncesinde milli takım kampınakatılmak için başkent Yaounde'yedoğru yola çıkan Kamerunlu eldiven,Douala'ya gelmeden trafikkazası geçirdi. Yara almayan 25yaşındaki kaleci, hurdaya dönen aracındanyürüyerek çıktı.
Dybala için ilk hamle Arsenal'dan
JUVENTUS'TA sezon sonunda takımdan ayrılacağı açıklanan Paulo Dybala için ilk hamle Arsenal'den geldi. İtalyan basınında yer alan haberde; İngiliz ekibinin Arjantinli futbolcununmenajeriyle transfer içintemasa geçtiği belirtildi. 28 yaşındaki forvet için İnter ve Atletico Madrid'in de istekli olduğu vurgulandı
Yol bisikleti kampı Boostcamp başlıyor
MARMARIS'TE 5 gün boyunca sürecek yol bisikleti kampı Boostcamp, Türk Telekom Prime sponsorluğunda bugün başlıyor. Bu yıl Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kapsamına alınan ve dünyaca ünlü bisikletçilerin yoğun katılım talebi gösterdiği kamp, Türkiye'yi dünyaya tanıtacak.
İspanyol motosikletçi Marquez'den kötü haber
MOTOGP takımlarından Repsol Honda'nın İspanyol pilotu MarcMarquez, geçen yılın kasım ayında yaşadığı çift görme bozukluğunun (diplopi) tekrarladığını açıkladı. MotoGP'de 6 şampiyonluğu bulunan 29 yaşındaki sporcu, göz muayenesinden geçtiğini belirterek, "Dr. Sanchez Dalmau yeniden diplopi teşhisi koydu. Durumum2021 sonundakine göre iyi. Şimdi dinlenme zamanı" ifadelerini kullandı.