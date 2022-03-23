Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Haber turu
Giriş Tarihi: 23.3.2022

Haber turu

Haber turu
Onana bu arabadan yürüyerek çıktı
AJAX'IN başarılı kalecisi Andre Onana, ölümden döndü. Dünya Kupası elemeleri kapsamında ülkesinin Cezayir ile oynayacağı maç öncesinde milli takım kampına katılmak için başkent Yaounde'ye doğru yola çıkan Kamerunlu eldiven, Douala'ya gelmeden trafik kazası geçirdi. Yara almayan 25 yaşındaki kaleci, hurdaya dönen aracından yürüyerek çıktı.

Dybala için ilk hamle Arsenal'dan
JUVENTUS'TA sezon sonunda takımdan ayrılacağı açıklanan Paulo Dybala için ilk hamle Arsenal'den geldi. İtalyan basınında yer alan haberde; İngiliz ekibinin Arjantinli futbolcunun menajeriyle transfer için temasa geçtiği belirtildi. 28 yaşındaki forvet için İnter ve Atletico Madrid'in de istekli olduğu vurgulandı

Yol bisikleti kampı Boostcamp başlıyor
MARMARIS'TE 5 gün boyunca sürecek yol bisikleti kampı Boostcamp, Türk Telekom Prime sponsorluğunda bugün başlıyor. Bu yıl Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kapsamına alınan ve dünyaca ünlü bisikletçilerin yoğun katılım talebi gösterdiği kamp, Türkiye'yi dünyaya tanıtacak.

İspanyol motosikletçi Marquez'den kötü haber
MOTOGP takımlarından Repsol Honda'nın İspanyol pilotu Marc Marquez, geçen yılın kasım ayında yaşadığı çift görme bozukluğunun (diplopi) tekrarladığını açıkladı. MotoGP'de 6 şampiyonluğu bulunan 29 yaşındaki sporcu, göz muayenesinden geçtiğini belirterek, "Dr. Sanchez Dalmau yeniden diplopi teşhisi koydu. Durumum 2021 sonundakine göre iyi. Şimdi dinlenme zamanı" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den 'Temmuz'da asgari ücrete zam olacak mı?' sorusuna yanıt!
Iğdır'da ‘Mavi dil’ hastalığı görüldü! Mahalle ve köyler karantinaya alındı
SON DAKİKA: Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu! İstanbul'da turuncu uyarı
Son dakika haberi | Bakan Fahrettin Koca'dan 'sağlıkta şiddet' açıklaması: Yeni yasal düzenlemelere vurgu yaptı!
SON DAKİKA HABERİ | Kur korumalı mevduat sisteminde düzenleme! Vergi alınmayacak
Hollanda Başbakanı Rutte, Türkiye'ye övgüler dizdi! Ortak basın toplantısına damga vuran sözler
Macron'dan kritik uyarı: Savaş nedeniyle küresel gıda krizi yaşanacak
Başkan Erdoğan, Brüksel'de NATO liderler zirvesine katılacak
Bakan Dönmez'den Filyos Doğal Gaz Tesisi paylaşımı: Dünyaya örnek olacak proje!
Gıda krizi tüm Avrupa’yı sarıyor! Belçika’dan sonra İspanya ve Almanya da alarm verdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Haber turu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA