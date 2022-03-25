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Giriş Tarihi: 25.3.2022 16:44

Avrupa Şampiyonu sporcu alkışlarla karşılandı

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Avrupa Şampiyonu sporcu alkışlarla karşılandı

Hırvatistan’da düzenlenen Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası’nda tüm rakiplerini yenerek altın madalya kazanan Tuncelili Sporcu Erivan Barut, ilinde Vali Mehmet Ali Özkan, Antrenörü Gürsel Tayam, ailesi ve sporcular tarafından “Hoş geldin Şampiyon” pankartıyla karşılandı.

Tunceli Dersim Kick Boks Spor Kulübü sporcusu Erivan Barut, 12-24 Mart tarihleri arasında Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası'nda Ermenistan, Polonya, İtalyan ve Hırvatistanlı rakiplerini yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Barut, 2022 yılında muay thai Avrupa ve Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra Kick Boks Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları da elde etti.

Hırvatistan'daki şampiyonanın ardından Tunceli'ye dönen Erivan Barut, valilikte Vali Mehmet Ali Özkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er, ailesi ve sporcular tarafından "Hoş geldin Şampiyon" pankartıyla karşılandı.

Vali Mehmet Ali Özkan, "Sen bize en büyük madalyayı getirdin" diyerek Sporcu Barut'a Cumhuriyet Altını hediye etti.

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Avrupa Şampiyonu sporcu alkışlarla karşılandı
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