Formula 1’de Suudi Arabistan Grand Prix’si heyecanı

Sezonun ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix'sinde Ferrari'den Charles Leclerc ilk sırada, takım arkadaşı Carlos Sainz ise ikinci sırada tamamlamıştı. Ferrari de uzun bir aranın ardından iki sürücüsüyle podyumda yer almıştı.

Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



Pilotlar

1 - Charles Leclerc (Monako): 26 puan

2 - Carlos Sainz (İspanya): 18

3 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 15

4 - George Russell (Büyük Britanya): 12

5 - Kevin Magnussen (Danimarka): 10



Takımlar

1 - Ferrari: 44

2 - Mercedes: 27

3 - Haas: 10

4 - Alfa Romeo: 9

5 - Alpine: 8

(ORT-BA-S)



25.03.2022 12:01:33 TSI

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