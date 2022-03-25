Son dakika: Fenerbahçe ve Beşiktaş Shaktar Donetsk’ın Brezilyalı yıldızı için harkete geçti!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girşiminin ardından Ukrayna kulüplerinde de transfer hareketliliğine neden oldu. Avrupa'dan altı önemli takım, Shakhtar Donetsk'li Brezilyalı yıldızın peşine düştü.
FIFA'DAN UKRAYNA'DAKİ OYUNCULAR İÇİN KARAR ÇIKMIŞTI
Şubat ayının sonunda FIFA, Ukrayna ve Rusya liglerindeki tüm yabancıların sezon sonuna kadar serbest oyuncu konumuna düşmeleri halinde herhangi takımla sözleşme imzalayabileceğini duyurdu.
VİTAO PAYLAŞILAMIYOR
Dinamo Kiev'in oyuncuları Verbic ve Kedziora, diğer kulüplerle sözleşme imzalayarak bundan faydalandı. Şimdi, Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı yıldızı olan Vitao (22 yaşında) için transfer savaşı başladı.
Vitao için Avrupa'dan talipler gelmeye başladı. Digisport'un bir iddiasına göre Vitao için tam 6 Avrupa takımı devreye girmiş durumda.
FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ VİTAO İÇİN DEVREDE
Yeni sezona yeni transferlerle iddialı girmek isteyen Beşiktaş ve Fenerbahçe kadro planlamasını çalışmalarını devam ettiriyor. Vitao'yu transfer etmek isteyen iki Süper Lig ekibi Fenerbahçe ve Beşiktaş, oyuncunun şartlarını öğrenmek için harekete geçti.
F.BAHÇE ISMAILY İÇİN DE HAREKETE GEÇTİ!
Fenerbahçe, bir diğer Shakhtar Donetsk forması giyen 32 yaşındaki sol bek oyuncusu Ismaily ile ilgileniyor. Futbolcunun menajerinin önümüzdeki hafta İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
VİTAO AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR
Bruges, Anderlecht, Rangers ve PAOK, Vitao'yu transfer etme ihtimalini araştıran diğer kulüpler. Buna ek olarak, Internacional takımı da Vitao ile ilgilendiklerini duyurdular fakat Vitao'nun Avrupa'da kalmak istediği ifade ediliyor.
4 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU
Brezilya ekibi Palmeiras'ın bir ürünü olan Vitao, 2019 yılında Shakhtar'a 4 milyon euro bonservis bedeliye transfer olmuştu. Tüm alt yaş kategorilerinde Brezilyalı oyuncu henüz A Milli takım düzeyine çıkmış değil.
FIFA, geçtiğimiz günlerde Ukrayna kökenli oyuncuların da transfer süreci dışında başka kulüplere gitme hakkına sahip olması gerektiğine karar verdi.
KULÜPLER UKRAYNA'DAN EN FAZLA İKİ OYUNCU TRANSFER EDEBİLECEK
Ancak FIFA, 24 Şubat'tan bu yana Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'daki mevcut durum göz önüne alındığında bu değişikliğin geçici olduğunu da ifade etti. FIFA'nın yeni yönetmeliğine göre kulüpler, Ukrayna'dan en fazla iki oyuncu transfer edebilecek.