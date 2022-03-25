Son dakika: Fenerbahçe ve Beşiktaş Shaktar Donetsk’ın Brezilyalı yıldızı için harkete geçti!

FIFA, geçtiğimiz günlerde Ukrayna kökenli oyuncuların da transfer süreci dışında başka kulüplere gitme hakkına sahip olması gerektiğine karar verdi.

KULÜPLER UKRAYNA'DAN EN FAZLA İKİ OYUNCU TRANSFER EDEBİLECEK

Ancak FIFA, 24 Şubat'tan bu yana Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'daki mevcut durum göz önüne alındığında bu değişikliğin geçici olduğunu da ifade etti. FIFA'nın yeni yönetmeliğine göre kulüpler, Ukrayna'dan en fazla iki oyuncu transfer edebilecek.