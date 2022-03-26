Cem Bölükbaşı korkuttu

Formula 2'de ülkemizi temsil eden pilot Cem Bölükbaşı, sezonun ikinci yarışı olan Suudi Arabistan GrandPrix'sinin ilk antrenman seansındakaza geçirdi. Genç sporcu, duvara çarpan aracından sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde çıkmayı başarırken, kaza sonrası Twitter'dan bir açıklamada bulunup "İyiyim" mesajı paylaştı. Uluslararası Otomobil Federasyonu da Cem Bölükbaşı'nın tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı belirtti. İlk yarışına geçen hafta çıkan milli sporcumuz, son bölümde bazı pilotların devre dışı kalmasıylafinişi 15. sırada görmüştü.