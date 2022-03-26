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Giriş Tarihi: 26.3.2022

Cem Bölükbaşı korkuttu

Cem Bölükbaşı korkuttu
Formula 2'de ülkemizi temsil eden pilot Cem Bölükbaşı, sezonun ikinci yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında kaza geçirdi. Genç sporcu, duvara çarpan aracından sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde çıkmayı başarırken, kaza sonrası Twitter'dan bir açıklamada bulunup "İyiyim" mesajı paylaştı. Uluslararası Otomobil Federasyonu da Cem Bölükbaşı'nın tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı belirtti. İlk yarışına geçen hafta çıkan milli sporcumuz, son bölümde bazı pilotların devre dışı kalmasıyla finişi 15. sırada görmüştü.

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