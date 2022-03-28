24 saat içinde Mersin Yenişehir’e iki Türkiye Kupası

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesinin TBF Bitci Kadınlar Türkiye Kupası şampiyonluğundan 24 saat geçmeden Mersin Yenişehir'e bir Türkiye Kupası şampiyonluğu daha geldi.

Yenişehir Belediyesinin de destekleriyle Türkiye Okullar Arası Yıldız Kızlar Voleybol Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Mersin Yenişehir Pirireis Ortaokulu bu sabah oynanan final maçında İzmit Rota Koleji takımını yenerek, şampiyonluğa ulaştı.

Mersin Yenişehir Pirireis Ortaokulu, Şubat ayında Osmaniye'de yapılan Türkiye Okullar Arası Yıldız Kızlar Voleybol Şampiyonası yarı finallerinde tüm maçlarını set vermeden kazanarak, finallere katılma hakkı kazanmıştı. Aksaray'da düzenlenen şampiyonanın finallerinde 8 takımla birlikte Türkiye Şampiyonluğu için mücadele eden Mersin Yenişehir Pirireis Ortaokulu büyük bir başarıya imza attı ve kupayı Mersin Yenişehir'e getirdi.

Şampiyon takımın oyuncularını tebrik eden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Kızlarımızı kutluyorum. Bizlere büyük bir gurur yaşattılar. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi kadın basketbol takımımız Bitci Kadınlar Türkiye Kupası'nı aldı, ardından Pirireis Ortaokulumuz okullar düzeyinde Türkiye voleybol şampiyonu oldu. Bir gün içinde iki büyük mutluluk yaşadık. Onlarla gurur duyuyoruz" dedi.