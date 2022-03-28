Haber hattı

KASAPOĞLU: TESİSLEŞMEDEVRİMİ GERÇEKLEŞTİRDİK
GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Silivri'de yapımı tamamlanan Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri ve Kapalı Yüzme Havuzu'nun açılışını yaptı. Sporu herkes için erişilebilir kılmayı başardıklarını belirten Kasapoğlu, "Son 20 yılda dünyada eşi benzeri olmayan bir tesisleşme devrimi gerçekleştirdik. Ülkemizin dört bir yanınıstadyumlarla, yüzmehavuzlarıyla, spor salonları,kortlar, kayak merkezlerive mahalle tipispor alanlarıyla donattık. Yerel yönetimlerle gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle bunları başarıyoruz" dedi. Ardından Bakan Kasapoğlu, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.
ERIKSEN'DEN RÜYA GIBI DÖNÜŞ
GEÇİRDİĞİ kalp krizinin ardından 9 ay sonra Danimarka'nın Hollanda'ya 4-2 yenildiği maçta milli formayı sırtına geçiren Christian Eriksen'indönüşü muhteşemoldu. Premier Lig ekiplerinden Brentford'da forma giyen yıldız futbolcu, oyuna girdikten iki dakika sonra golünü attı. Danimarka'da Galatasaray forması giyen Victor Nelsson maça 11'de, Trabzonlu Cornelius ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.
25 DAKİKADA27 SAYI ATTI
NBA'DE Houston Rockets, Portland Trail Blazers'ı deplasmanda 115-98 yenerken galibiyete kenardan gelenAlperen Şengün damga vurdu. Milli basketbolcumuz; 25 dakikada, kaydettiği 27 sayıyla NBA kariyer rekorunu da kırdı. Maçta 7 ribaunt alan ve 3 de asist yapan Alperen, takımının da en skorer ismi oldu.
THY'DEN ASLAN'ASET YOK
MİSLİ.COM Sultanlar Ligi'nde THY, Galatasaray HDİ Sigorta'yı 3-0 yenerek 25'inci maçında 20'nci galibiyetini aldı. Karşılaşmada 25-27 bitenilk set dışında çekişmeyaşanmazken, ikincioyunu 18-25, 3. setide 15-25 kazanan THYkolayca 3 puanı hanesineyazdırdı. THY'de iki smaçör Orthmann 15, Madison da 14 sayı üretirken, sadece ilk sette forma giyen Van Ryk'in yerine 2. ve 3. sete ilk 6'da başlayan Polen, 9 sayı ile oynadı. 9'uncu yenilgisini tadan Galatasaray'da ise Vasilantonaki (11) en skorer isimdi. Diğer sonuçlar: PTT-Sarıyer: 3-0, Eczacıbaşı-Karayolları: 3-0, Kuzey Boru-Nilüfer Belediye: 3-0.
BAŞAKŞEHİR: UMUTLARIMIZINYEŞERDİĞİ BİR GÜN OLDU
TAHKİM Kurulu'nun görevden uzaklaştırılan hakemler ile ilgili aldığı karar sonrası Medipol Başakşehir, TFF ve MHK'yı istifaya çağırdı: "26 Mart 2022 sadece birtarih değil, Türk futboluve adaletinin yanı sırakaybolan güven unsurununyeniden doğuşu içinumutlarımızın yeşerdiğibir gün olarak yerini alacaktır. Hem talimatlardan bihaber olan mevcut MHK'nın hem de ülke futbolumuzun yurtiçinde ve yurtdışında saygınlığını yitirmesine neden olan TFF'nin tüm bu yaşanan sürecin ardından mevcut görev ve sorumluluklarına devam etmesi söz konusu olamaz."
TFF 3. LİG TOPLU SONUÇLARI
1. GRUP: Kahta 02-Batman Petrol: 0-0, Nevşehir Bld-Hendekspor: 0-3, Artvin Hopaspor- Başkent Gözgözler Akademi: 3-0, 1954 Kelkit Bld-Bursa Yıldırımspor: 1-1, Criptoswaps Çatalcaspor- Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor: 2-1, Osmaniyespor-Bergama Bld: 0-3, Karaman Bld-Fatsa Bld: 1-1, Elazığspor-Formül Erbaaspor: 2-2 3. GRUP: Fethiyespor- Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-1, Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Criptoswaps Edirnespor: 3-2, Esenler Erokspor-Gümüşhane SF: 3-0, İçel İdmanyurdu- Orduspor 1967: 1-0, Mardin 1969-Kardemir Karabükspor: 5-0, Ağrı 1970-Modafen: 2-3, Belediye Derincespor- Tepecikspor: 2-2, Kırıkkale Büyük Anadoluspor- Ceyhanspor: 6-1.