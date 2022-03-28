İstanbul’da rekor var

DÜNYANIN en iyi yarı maratonları arasında gösterilen N Kolay İstanbul Yarı Maratonu rekorla bitti. Bu yıl 17'ncisi düzenlenen organizasyona 65 ülkeden 650'den fazla yabancı sporcu katılırken, yarışlar 21 kilometre ve 10 kilometre olmak üzere iki kategoride gerçekleştirildi. Yarımaratonda erkeklerde59.15'lik derecesiyleKenyalı Rodgers Kwemoi,parkur rekoru kırarakbirinci olurken kadınlardada 1.04.48'lik derecesiyleaynı ülkeden atletHellen Obiri ilk sırayıaldı. 10 kilometre yarışında Alihan Yılgın 32.56'lık derecesiyle birincilik kürsüsüne çıkarken, Uğur Kemal Derin 33.14'lük zamanlamasıyla ikinci, Bedri Şimşek 33.24 ile üçüncü basamağı gördü.