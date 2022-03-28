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Giriş Tarihi: 28.3.2022

İstanbul’da rekor var

İstanbul’da rekor var

N Kolay İstanbul Yarı Maratonu’nda erkeklerde 59.15’lik derecesiyle Kenyalı Rodgers Kwemoi, parkur rekoru kırarak ilk sırayı almayı başardı

DÜNYANIN en iyi yarı maratonları arasında gösterilen N Kolay İstanbul Yarı Maratonu rekorla bitti. Bu yıl 17'ncisi düzenlenen organizasyona 65 ülkeden 650'den fazla yabancı sporcu katılırken, yarışlar 21 kilometre ve 10 kilometre olmak üzere iki kategoride gerçekleştirildi. Yarı maratonda erkeklerde 59.15'lik derecesiyle Kenyalı Rodgers Kwemoi, parkur rekoru kırarak birinci olurken kadınlarda da 1.04.48'lik derecesiyle aynı ülkeden atlet Hellen Obiri ilk sırayı aldı. 10 kilometre yarışında Alihan Yılgın 32.56'lık derecesiyle birincilik kürsüsüne çıkarken, Uğur Kemal Derin 33.14'lük zamanlamasıyla ikinci, Bedri Şimşek 33.24 ile üçüncü basamağı gördü.

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İstanbul’da rekor var
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