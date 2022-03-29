Milli sporcu Münir Recep Aktaş, Avrupa üçüncüsü oldu!

Büyüklerde ilk madalyasını alan milli güreşçi, "Şampiyonaya katılmamda emeği geçen herkese, aileme çok teşekkür ediyorum. Üzerimde herkesin emeği çok fazla. 70 milyonu temsil ediyoruz, elimizden gelen mücadeleyi sonuna kadar vermeye çalışıyoruz. Bu sefer üçüncü oldum, büyüklerde ilk madalyamı kazandım. İnşallah, ilerleyen dönemlerde altın madalyayla röportaj vermek nasip olur." ifadelerini kullandı.