Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Milli sporcu Münir Recep Aktaş, Avrupa üçüncüsü oldu!
Giriş Tarihi: 29.3.2022 20:58 Son Güncelleme: 29.3.2022 20:58

Milli sporcu Münir Recep Aktaş, Avrupa üçüncüsü oldu!

AA
Milli sporcu Münir Recep Aktaş, Avrupa üçüncüsü oldu!

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 65 kiloda mücadele eden milli sporcu Münir Recep Aktaş, bronz madalyanın sahibi oldu.

Başkent Budapeşte'de geçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde Münir Recep, serbest stil 65 kilo üçüncülük karşılaşmasında Moldovalı Maxim Sacultan ile karşılaştı. Rakibini tuşla yenen milli güreşçi, bronz madalya elde etti.

Şampiyonadaki ilk maçında Fransız Quentin Sticker'i 11-0 teknik üstünlükle yenen Münir Recep, çeyrek finalde Azerbaycanlı Haji Aliyev'e mağlup olmuştu.

Türkiye'ye 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ilk madalyayı kazandıran Münir Recep, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Büyüklerde ilk madalyasını alan milli güreşçi, "Şampiyonaya katılmamda emeği geçen herkese, aileme çok teşekkür ediyorum. Üzerimde herkesin emeği çok fazla. 70 milyonu temsil ediyoruz, elimizden gelen mücadeleyi sonuna kadar vermeye çalışıyoruz. Bu sefer üçüncü oldum, büyüklerde ilk madalyamı kazandım. İnşallah, ilerleyen dönemlerde altın madalyayla röportaj vermek nasip olur." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ: Rusya ve Ukrayna heyetinden tarihi zirve sonrası peş peşe açıklamalar: Kiev ve Çernihiv'de operasyonlar duracak
Son dakika | Kırşehir'deki çifte vahşette yeni detaylar ortaya çıktı! Önce tecavüz edip sonra katletmişler
Son dakika: Edirne’de vahşet! 4 kişilik aile katledildi
Son dakika haberi! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını duyurdu: KDV oranlarında yeni indirim...
Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması
Yerli otomobil TOGG için yeni hedef: Başkan Erdoğan duyurdu! 81 ilde kurulacak
Son dakika | Ekrem İmamoğlu’nun skandal icraatına tepkiler büyüyor! "Çevreye değil keyfine kullanıyor"
Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Türkiye'den tarihi hamle: Putin ve Zelenskiy ile anlaşma tamam
Son dakika: Müge Anlı’da gündem olmuştu! Dursun Zehir cinayetinde şok gelişme!
Son dakika: İzmir’de yeğenini ezen halaya kötü haber! Eymen Kara kapıya bu yüzden tutunmuş!
ARKADAŞINA GÖNDER
Milli sporcu Münir Recep Aktaş, Avrupa üçüncüsü oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA