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Giriş Tarihi: 29.3.2022

Spor turu

Spor turu
Şampiyon Atletico Trabzon
DÜNYACA ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar Jr.'ın ismiyle düzenlenen Red Bull Neymar Jr.'s Five'da şampiyon Atletico Trabzon oldu. Adana, Erzurum ve Trabzon'daki elemelerinin ardından Türkiye'nin en iyi altı amatör takımı Trabzon'daki Türkiye Finali'nde karşı karşıya geldi. Büyük finalde rakiplerine şans tanımayan Atletico Trabzon kupaya uzanmayı başardı. Şampiyon olan ekip Katar'da düzenlenecek Dünya Finalleri'ne giderek Türkiye'yi temsil etme hakkına da sahip oldu.

Minderde 2 madalya şansı
MACARİSTAN'DA düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ilk gün müsabakaları sona erdi. Yarı finale yükselen 57 kiloda Muhammet Akdeniz, Yunan rakibine 15-10 yenildi. Muhammet, bugün bronz madalya maçına çıkacak. 65 kilo çeyrek final maçında mağlup olan Münir Recep Aktaş, rakibi finale yükseldiği ve bu sıklette sporcu sayısı az olduğu için bronz madalya için mücadele verecek. Olimpiyat şampiyonu güreşçimiz Taha Akgül de bugün minderde sahne alacak.

Irving ilk iç saha maçına çıktı
NBA'DE mücadele sürerken Brooklyn Nets'in all-star oyuncusu Kyrie Irving, Brooklyn'in de bağlı olduğu New York'taki zorunlu aşı uygulamasının gevşetilmesi sonrası bu sezon seyircisinin önüne ilk kez Charlotte Hornets maçıyla çıktı. Misafir ekibin 119-110 kazandığı maçta Irving 16 sayı, 11 asistle oynadı. Boston Celtics, sahasında Minnesota Timberwolves'u 134-112 yenerek Doğu Konferansı'nda liderliğe yükseldi.

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