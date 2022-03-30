Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Tsitsipas, Miami Açık'a dördüncü turda veda etti
Giriş Tarihi: 30.3.2022 13:47

Tsitsipas, Miami Açık'a dördüncü turda veda etti

AA
Tsitsipas, Miami Açık’a dördüncü turda veda etti

Miami Açık Tenis Turnuvası'nın seribaşı isimlerinden Yunan Stefanos Tsitsipas, organizasyona dördüncü turda veda etti.

ABD'nin Florida kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının tek erkekler dördüncü turunda, 3 numaralı seribaşı Tsitsipas ile dünya 16 numarası İspanyol Carlos Alcaraz karşılaştı.

1 saat 50 dakika süren mücadelenin ardından 18 yaşındaki Alcaraz, rakibini 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

NAOMI OSAKA YARI FİNALE ÇIKTI
Tek kadınlarda ise kariyerinde dört grand slam şampiyonluğu bulunan Japon Naomi Osaka, bu yıl Avustralya Açık'ta finalde kaybeden ABD'li Danielle Collins'i 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Collins'in boynundan yaşadığı sakatlık, maç sırasında performansını olumsuz yönde etkiledi. Yaşadığı depresyon nedeniyle son yıllarda fazla turnuvaya katılmayan ve dünya sıralamasında zirveden 77'nciliğe kadar gerileyen Osaka, Maimi Açık yarı finalinde İsviçreli Belinda Bencic ile karşılaşacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepkiler sürüyor! Tekne sefasının bedeli 10 milyon TL
Son dakika haberi: ABD Başkanı Biden'dan İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakereleriyle ilgili açıklama
KDV indirimi öncesi fiyatları şişirdiler… Aynı oyun sahnede!
Yerli otomobil Togg göz kamaştırdı: Türkiye'de ilk oldu
Dünyada yükselen enerji krizinin etkilerini azaltacak yeni uygulama! Faturaya koruma kalkanı
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'siydi! Bir dönemim çocuk yıldızı Şebnem Ceceli güzelliğiyle sosyal medyayı salladı!
Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması
Gerçekler ortaya çıktı! Kemal Sunal'la anısını anlatan Cüneyt Arkın, Orhan Gencebay'ı çileden çıkarttı! Usta sanatçı açtı ağzını yumdu gözünü!
SON DAKİKA | Edirne'de aynı aileden 4 kişi ölü bulunmuştu! Katliamın detayları ortaya çıktı
Kim Milyoner Olmak İster yine ekrana kilitledi! O yarışmacı geceye damga vurdu… “Ayakta alkışladım!”
ARKADAŞINA GÖNDER
Tsitsipas, Miami Açık'a dördüncü turda veda etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA