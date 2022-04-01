Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

KAZANILAN MADALYALAR

Şampiyonada, Evin Demirhan Yavuz ve Yasemin Adar Yiğit altın, Buse Tosun Çavuşoğlu gümüş, Bediha Gün bronz madalya aldı. Zeynep Yetgil, Elvira Kamaloğlu ve Yağmur Çakmak da beşinci oldu.

Kadınlar 76 kilo finalinde Estonyalı Epp Maee'yi yenen Yasemin, kariyerindeki 5. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

50 kilo finalinde Bulgar Miglena Georgieva Selishka'yı tuşla mağlup eden Evin ise büyüklerde ilk kez Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşadı.