Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda finale SMA hastası bebek için çıkacak

Rıza Kayaalp, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımında, SMA hastası Eslem Fatma Altındağ için 2 ay önce bir canlı yayın yaptıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"O gün babasının gözyaşları, Eslem Fatma'nın durumu beni çok etkiledi ve kendime şu sözü verdim, 'Avrupa Şampiyonası'nda Eslem Fatma için güreşeceğim ve eğer inşallah şampiyon olursam, ödülümün tamamını Eslem Fatma'nın tedavi masrafına katkı için kullanacağım.' Bugün 3 maçımı da kazanarak çok şükür finale kaldım. Eslem Fatma'mız için belki benim ödülüm kalan ücretin tamamına yetmeyebilir, sizlerden de bu masrafı tamamlamak için yardımlarınızı bekliyorum. Hep birlikte bu ücreti tamamlayabiliriz onlara iki bayram yaşatalım hep birlikte. Ayrıca Eslem Fatma için seferber olan Yozgatlı hemşerilerime de çok teşekkürler. Avrupa Şampiyonası finalinde görüşmek üzere, dualarınızı esirgemeyin."