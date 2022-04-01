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Giriş Tarihi: 1.4.2022

Spor turu

Spor turu
Türk derbisinde ilk raunt VakıfBank'ın
CEV Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde VakıfBank, 108 dakika süren maçta Fenerbahçe Opet'i 3-1 yenerek rövanş öncesinde parkeden avantajlı ayrıldı. VakıfBank'ta 5 ismin çift haneli sayıya ulaştığı müsabakada ilk iki seti 25-21 ve 25-20 ile ev sahibi takım aldı. Fenerbahçe, üçüncü oyunda 25-22'lik skorla yanıt verdi. Son sette güçlü savunmanın yanında hata da yapmayan sarı-siyahlı ekip seti 25-18, karşılaşmayı da 3-1 kazandı. Rövanş karşılaşması 6 Nisan Çarşamba günü Burhan Felek'te oynanacak.

Türkiye, Ukraynalı gençlere kucak açtı
TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu üyesi Serkan Karavin, Ukrayna'dan gelen sporcu kafilesini karşıladı. Ağaoğlu, 143 genç futbolcu, ülkelerindeki durum çözülene kadar Türk takımlarının altyapılarında çalışacak. Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Sivasspor, Kayserispor ve Antalyaspor'un tesislerinde misafir edilecekler. 60 sporcu ve ebeveynleri Özkan Sümer Akademisi'nde bizimle birlikte olacak. Biz yüzyıllardır zorda olan insanlara kapılarını sonuna kadar açmış, misafir etmiş ecdadın torunlarıyız" diye konuştu.

Milli Takım 4 sıra düştü
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 43'üncülüğe geriledi. FIFA'nın internet sitesinden açıklanan mart ayı dünya sıralamasına göre Brezilya, 2018'den bu yana birincilikte bulunan Belçika'yı geçerek zirveye yerleşti. Şubat ayında 39. sıradaki Türkiye ise Stefan Kuntz'un yönetiminde 4 basamak gerileyerek, 43.'lüğe indi. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 23 Haziran'da açıklanacak.

Sakaryaspor'da ŞANLI DÖNEMI
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 1461 Trabzon'un 4 puan önünde lider olan Sakaryaspor, Ercüment Coşkundere'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Tuncay Şanlı'yı getirdi. Tatangalar, yaptığı açıklamada "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Tuncay Şanlı ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin Tuncay Şanlı" ifadesini kullandı. Futbola Sakaryaspor'da başlayan ve buradaki başarısıyla kariyerinde yükselişe geçen Şanlı, daha önce de kısa bir dönem yeşil-siyahlı ekibi çalıştırmıştı.

Yılın sporcusu Mete Gazoz
DÜNYA spor tarihinin en uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olan ve Gillette- Milliyet ortaklığında 7. kez düzenlenen "68. Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu" ödül töreni yapıldı. 1954 yılından bu yana okuyucuların oylarıyla belirlenen "Sporun En İyileri"nde, 5 milyona yakın oy kullanılırken, bu katılım rekor olarak tarihe geçti. Yılın Sporcusu, Tokyo'da Olimpiyat Şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan Mete Gazoz seçildi. Ödülü Gazoz'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu takdim etti. Erdoğan Demirören özel ödülü de Dünya Etnospor Konfederasyonu'na verildi. Yılın takımı ise A Milli Kadın Voleybol Takımımız oldu.

BALOTELLI: Beni sadece kaybedince hatırlıyorlar
ADANA Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli, Gök Mavili ekibin Dünya Kupası elemelerinde Kuzey Makedonya karşısında yaşadığı hüsranı değerlendirdi. Sky İtalia'ya konuşan başarılı santrfor, "Maçı izledim ve iyi şanslar yakaladık. Ceza sahası içerisinde iyi bir bitiriciyim. Elbette bu, sahada olsaydım kesin kazanacağımız anlamına gelmiyor ancak şansımız vardı" dedi. "Sadece kaybedildiğinde hatırlanıyorum" diye serzenişte bulunan Mario Balotelli, "Şu an söylemesi kolay ancak maçtan önce kimse beni düşünmüyordu" şeklinde konuştu.

Bisiklet turunda adres Çanakkale Köprüsü
10 Nisan'da yapılacak 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR2022) öncesinde geleneksel medya turu 1915 Çanakkale Köprüsü'nde gerçekleştirdi. Bu yıl 'Tarihe, Doğaya Saygı' temasıyla düzenlenecek yarışla ilgili katılımcılara detaylı bilgiler verildi. Asya yakasındaki Lapseki ilçesinden, Avrupa yakasındaki Gelibolu ilçesine toplam uzunluğu 4 bin 608 metre olan Çanakkale Köprüsü'nden bisikletlerle geçen medya mensupları, ardından da Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57'nci Alay Şehitliği'ni ziyaret etti

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