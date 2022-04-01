Türk derbisinde ilkraunt VakıfBank'ın
CEV Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde VakıfBank,108 dakika süren maçta Fenerbahçe Opet'i 3-1 yenerekrövanş öncesinde parkeden avantajlı ayrıldı. VakıfBank'ta5 ismin çift haneli sayıya ulaştığı müsabakada ilk iki seti25-21 ve 25-20 ile ev sahibi takım aldı. Fenerbahçe,üçüncü oyunda 25-22'lik skorla yanıt verdi. Son sette güçlüsavunmanın yanında hata da yapmayan sarı-siyahlı ekip seti25-18, karşılaşmayı da 3-1 kazandı. Rövanş karşılaşması 6Nisan Çarşamba günü Burhan Felek'te oynanacak.
Türkiye, Ukraynalıgençlere kucak açtı
TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu üyesi Serkan Karavin, Ukrayna'dan gelen sporcu kafilesini karşıladı. Ağaoğlu, 143 genç futbolcu, ülkelerindeki durum çözülene kadar Türk takımlarının altyapılarında çalışacak. Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Sivasspor, Kayserispor ve Antalyaspor'un tesislerinde misafir edilecekler. 60 sporcu ve ebeveynleri Özkan Sümer Akademisi'nde bizimle birlikte olacak. Biz yüzyıllardırzorda olan insanlara kapılarını sonuna kadar açmış,misafir etmiş ecdadın torunlarıyız" diye konuştu.
Milli Takım 4 sıra düştü
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında43'üncülüğe geriledi. FIFA'nın internet sitesindenaçıklanan mart ayı dünya sıralamasına göre Brezilya,2018'den bu yana birincilikte bulunan Belçika'yıgeçerek zirveye yerleşti. Şubat ayında 39. sıradakiTürkiye ise Stefan Kuntz'un yönetiminde 4 basamakgerileyerek, 43.'lüğe indi. Bir sonraki FIFAdünya sıralaması 23 Haziran'da açıklanacak.
Sakaryaspor'daŞANLI DÖNEMI
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 1461 Trabzon'un 4 puan önünde lider olan Sakaryaspor, Ercüment Coşkundere'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Tuncay Şanlı'yı getirdi. Tatangalar, yaptığı açıklamada "Kulübümüz teknikdirektörlük görevi için Tuncay Şanlı ile anlaşmayavarmıştır. Hoş geldin Tuncay Şanlı" ifadesini kullandı. Futbola Sakaryaspor'da başlayan ve buradaki başarısıyla kariyerinde yükselişe geçen Şanlı, daha önce de kısa bir dönem yeşil-siyahlı ekibi çalıştırmıştı.
Yılın sporcusu Mete Gazoz
DÜNYA spor tarihinin en uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olan ve Gillette- Milliyet ortaklığında 7. kez düzenlenen "68.Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu" ödül töreni yapıldı. 1954 yılından bu yana okuyucuların oylarıyla belirlenen "Sporun En İyileri"nde, 5 milyona yakın oy kullanılırken, bu katılım rekor olarak tarihe geçti. Yılın Sporcusu, Tokyo'da Olimpiyat Şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan Mete Gazoz seçildi. Ödülü Gazoz'a, Gençlik ve Spor BakanıMehmet Kasapoğlu takdim etti. Erdoğan Demirören özel ödülü de Dünya Etnospor Konfederasyonu'na verildi. Yılın takımı ise A Milli Kadın Voleybol Takımımız oldu.
BALOTELLI: Beni sadecekaybedince hatırlıyorlar
ADANA Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli, Gök Mavili ekibin Dünya Kupası elemelerinde Kuzey Makedonya karşısında yaşadığı hüsranı değerlendirdi. Sky İtalia'ya konuşan başarılı santrfor, "Maçı izledimve iyi şanslar yakaladık. Ceza sahası içerisindeiyi bir bitiriciyim. Elbette bu, sahada olsaydımkesin kazanacağımız anlamına gelmiyor ancakşansımız vardı" dedi. "Sadece kaybedildiğinde hatırlanıyorum" diye serzenişte bulunan Mario Balotelli, "Şu an söylemesi kolay ancak maçtan önce kimse beni düşünmüyordu" şeklinde konuştu.
BisikletturundaadresÇanakkaleKöprüsü
10 Nisan'da yapılacak 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR2022) öncesinde geleneksel medya turu 1915 Çanakkale Köprüsü'nde gerçekleştirdi. Bu yıl 'Tarihe,Doğaya Saygı' temasıyla düzenlenecek yarışla ilgili katılımcılara detaylı bilgiler verildi. Asya yakasındaki Lapseki ilçesinden, Avrupa yakasındaki Gelibolu ilçesine toplam uzunluğu 4 bin 608 metre olan Çanakkale Köprüsü'ndenbisikletlerle geçen medya mensupları, ardından da Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57'nci Alay Şehitliği'ni ziyaret etti