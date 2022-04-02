Avrupa şampiyonu kadın güreşçilerin hedefi olimpiyat

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde 2 altın, 1 gümüş , 1 bronz madalya kazanan ve 140 puanla takım halinde ilk defa Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Kadın Güreş Milli Takımı, Türkiye'ye döndü. Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Budapeşte'den İstanbul Havalimanı'na gelen Kadın Güreş Milli Takımı çiçeklerle karşılandı.

İLKLERİ BAŞARAN BİR TAKIMIZ

Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktör Efraim Kahraman , kadın güreşinin ilkleri başaran bir takım olduğunu ifade ederek bir ay önce de U23'te de Avrupa şampiyonu olduklarını hatırlattı. Çıtayı yükselterek büyüklerde de Avrupa şampiyonu olarak Türkiye'ye gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Karaman " Başarının arkasında görünmeyen çok kahramanlar var. Bu kızlar kolay yetişmiyor. Çıtayı çok yükselttik. İşimiz daha zor. Biz korkmuyoruz. Daha önce dünya şampiyonasında üçüncü olduk. Bizim hedefimiz artık dünyan şampiyonluğu. Yasemin 5'nci kez Avrupa şampiyonu oldu. Evin ilk defa büyüklerde Avrupa şampiyonu oldu. Gerçekten çok güçlü rakiplerini yenerek şampiyon oldu. Bu da gösteriyor ki 2024'te Paris Olimpiyatları'nda inşallah madalyamız bir değil daha fazla olacak ve altın olacak" diye konuştu.

HEDEFİMİZ OLİMPİYATLARDA BİR ÇOK MADALYA KAZANMAK

Kariyerindeki 5'inci Avrupa şampiyonluğunu elde eden Yasemin Adar Yiğit takım halinde şampiyon oldukların için çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Yiğit " Takım halinde çok iyi çalıştığımıza inanıyorum. Türk güreşine hizmet eden, emek veren herkese teşekkür ediyorum. Hedeflerimiz giderek artıyor. 2016 yılından beri kadın güreşi büyük bir ivme yakaladı. O kadar yükseklere taşıdık ki bu başarıyı. İkincilik, üçüncülük bizi mutlu etmez hale geldi. Takım halinde çok yeni bir ekibimiz var. Genç kızlarımız var. Onlar da madalyaları kıl payı kaçırdılar. Kadın güreşi çok başarılı. Olmaya da devam edecek. 2024 Paris Olimpiyatları'nda sadece tek değil, bir çok madalya kazanmaya adayız" dedi.

ÜÇ KATEGORİDEKİ İLK ŞAMPİYON

Büyükler kategorisinde altın madalya kazanan Evin Demirhan ise şampiyon takımın parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek yıldızlar, U 23 ve büyükler olmak üzere 3 kategoride Avrupa Şampiyonu olan ilk kadın sporcu olduğunu belirtti.

DEVLETİMİZ BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR GÜÇ

Dünya ve Avrupa şampiyonalarında toplamda 20'nci madalyasını kazandığını söyleyen Demirhan " Ülkeme bu kadar madalya kazandırdığım için çok mutluyum. Arkamızda devletimiz bizimi için büyük bir güç. Cumhurbaşkanımıza, Spor Bakanımıza, federasyonumuza ,milletimize Türk halkına çok teşekkür ediyorum. Destekler devam ettikçe kadın güreşi tarih yazmaya devam edecek. Önümüzdeki bir tarih daha var. Olimpiyatlarda altın madalyamız yok. Şampiyon takım olarak da olimpiyatlar da tüm sıkletler de kotayı alıp tüm sıkletlerde madalya alırız. Biz çok güçlü bir takımız "diye konuştu