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Giriş Tarihi: 2.4.2022 22:03 Son Güncelleme: 2.4.2022 22:41

Son dakika: Rıza Kayaalp 11. kez Avrupa Şampiyonu!

Son dakika: Rıza Kayaalp 11. kez Avrupa Şampiyonu!

Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kiloda milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, rakibi İtalyan Danila Sotnikov'u 4-0 mağlup etti ve 11. kez Avrupa Şampiyonu oldu.

Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen şampiyonanın altıncı gününde milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde Rus asıllı İtalyan Danila Sotnikov ile karşılaştı. Günün son müsabakasında rakibini 4-0 mağlup eden Rıza Kayaalp, kariyerindeki 11. Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

En fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Türk sporcu unvanının sahibi olan Rıza, kendisine ait rekoru geliştirdi. Rıza Kayaalp'in kariyerinde ayrıca 4 dünya şampiyonluğu, bir olimpiyat ikinciliği ve iki olimpiyat üçüncülüğü bulunuyor.

Budapeşte'deki şampiyonada elemelerde Rumen Alin Alexuc Ciurariu ile yaptığı karşılaşmayı teknik üstünlükle kazanan Rıza, çeyrek finalde ev sahibi ülkeden Dariusz Attila Vitek, yarı finalde de Azerbaycanlı Beka Kandelaki'yi mağlup etmişti.

KEREM VE MURAT ALTIN İÇİN MİNDERE GELECEK

2022 Avrupa Güreş Şampiyonası yarın grekoromen stil 60, 67, 72, 82 ve 97 kiloda gerçekleştirilecek repesaj ve madalya müsabakalarıyla sona erecek. Milli sporculardan Kerem Kamal (60 kilo) ve Murat Fırat (67 kilo) altın madalya için mindere çıkacak. Burhan Akbudak (82 kilo) ise bronz madalya maçı hakkı elde etmek için repesajda mücadele edecek.

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Son dakika: Rıza Kayaalp 11. kez Avrupa Şampiyonu!
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