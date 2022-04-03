Riza 11. kez Avrupa şampiyonu

Macarıstan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli fırtına devam ediyor. Grekoromen stil 130 kiloda mindere çıkan Rıza Kayaalp altın madalya kazandı. Finalde Rus asıllı İtalyan Danila Sotnikov'u 4-0 mağlup eden rekortmen sporcumuz kariyerinde 11. Avrupa şampiyonluğunu kazandı.Milli güreşçimizin ayrıca 4 dünya şampiyonluğu bulunuyor.Rıza Kayaalp,mesajını verdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, altın madalya kazanarak 11'inci kez Avrupa Şampiyonu olan Rıza Kayaalp ile gümüş alan Yunus Emre Başar ve bronzun sahibi olan Emre Mutlu ile Ahmet Uyar'ı tebrik etti.