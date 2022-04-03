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Giriş Tarihi: 3.4.2022

Riza 11. kez Avrupa şampiyonu

Riza 11. kez Avrupa şampiyonu
Macarıstan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli fırtına devam ediyor. Grekoromen stil 130 kiloda mindere çıkan Rıza Kayaalp altın madalya kazandı. Finalde Rus asıllı İtalyan Danila Sotnikov'u 4-0 mağlup eden rekortmen sporcumuz kariyerinde 11. Avrupa şampiyonluğunu kazandı. En fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Türk sporcu unvanının sahibi olan Rıza, kendisine ait rekoru geliştirdi. Milli güreşçimizin ayrıca 4 dünya şampiyonluğu bulunuyor. Yunus Emre Başar gümüş, Emre Mutlu ve Ahmet Uyar ise bronz madalya aldı. Rıza Kayaalp, "Karelin'in 12 şampiyonluğu bulunuyor. Büyük bir efsane Onun rekoruna yetişebilmek gurur verici olacak" mesajını verdi.

ERDOĞAN KUTLADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, altın madalya kazanarak 11'inci kez Avrupa Şampiyonu olan Rıza Kayaalp ile gümüş alan Yunus Emre Başar ve bronzun sahibi olan Emre Mutlu ile Ahmet Uyar'ı tebrik etti.

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Riza 11. kez Avrupa şampiyonu
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