Şampiyon güreşcilere coşkulfu karşılama

TAKIM OLARAK SÜPER BİR ŞAMPİYONA GEÇİRDİK

Grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanarak 11'nci kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp ise 12'nci finalinde 11'inci kez şampiyonluğu kazanmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek "Her zaman altın madalya kazanmak için çalışıyorum. Savaşarak sonunu getirdim ve şampiyon olarak ülkeme döndüm. Emeklerimizin karşılığını aldık. Önümüzde dünya şampiyonası var. 2024'e kısa bir zaman kaldı. Yine aynı gücümüzü koruyarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Takım olarak çok iyi mücadele ettik. İlk kez şampiyon olan kardeşlerimiz var. Takım olarak süper bir şampiyona geçirdik" dedi.