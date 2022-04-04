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Giriş Tarihi: 4.4.2022 14:22

Şampiyon güreşcilere coşkulfu karşılama

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Şampiyon güreşcilere coşkulfu karşılama

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda toplamda 17 madalyayla rekor kıran Güreş Milli Takımı Türkiye'ye döndü. Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Budapeşte'den İstanbul Havalimanı'na gelen güreşçiler çiçeklerle karşılandı.

Şampiyonada aldıkları 7 altın, 3 gümüş 7 bronz olmak üzere toplam 17 madalya ile rekor kırdıklarını belirten Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu " Tuna boyunda Macaristan'ın ortasında her gün İstiklal Marşımız vardı. Herkes üzerine düşeni yaptı. Cumhuriyet tarihinde katıldığımız bütün Avrupa şampiyonalarını geride bıraktık. Bu bir ilk. Bizi yalnız bırakmayan milletimize, güreş severlere ve devlet büyüklerine teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki hedefimiz bu rekorumuzu 18'e çıkarmak. Grokoromen ve serbestte birer madalya daha alsaydık aynı kızlarımız gibi Avrupa şampiyonu olacaktık "diye konuştu.

TAKIM OLARAK SÜPER BİR ŞAMPİYONA GEÇİRDİK

Grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanarak 11'nci kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp ise 12'nci finalinde 11'inci kez şampiyonluğu kazanmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek "Her zaman altın madalya kazanmak için çalışıyorum. Savaşarak sonunu getirdim ve şampiyon olarak ülkeme döndüm. Emeklerimizin karşılığını aldık. Önümüzde dünya şampiyonası var. 2024'e kısa bir zaman kaldı. Yine aynı gücümüzü koruyarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Takım olarak çok iyi mücadele ettik. İlk kez şampiyon olan kardeşlerimiz var. Takım olarak süper bir şampiyona geçirdik" dedi.

HEDEFİMİZ DÜNYA ŞAMPİYONASI

Grekoromen stil 67 kiloda altın madalya kazanan Murat Fırat, ilk kez Avrupa şampiyonu olduğu için mutlu ve gururlu olduğunu ifade ederken, grekoromen stil 60 kiloda mücadele eden Kerem Kamal de " Son iki sene final yapıp gümüş madalyada kalmıştım. Bu altın bir başlangıç olur. Aynı şeklide formumuzu koruyup dünya şampiyonasında en iyi soncu olmak istiyoruz"diye konuştu

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Şampiyon güreşcilere coşkulfu karşılama
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