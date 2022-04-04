Sultanlar çiçeklerle karşılandılar

Uzun lig maratonuna Sultanlar Ligi hedefiyle başlayan ve bu yarışı play off ile taçlandıran Çukurova Belediyesi Spor Kulübü kadın voleybol takımı iki etaplı play off maçlarından da başarıyla çıkarak sezon boyu hedeflediği Sultanlar Ligine adını yazdırdı. Sporcular Adana'da çiçeklerle karşılandı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, kadın voleybolunun Türkiye'de çok popüler olduğunu belirterek, "Türkiye'nin en başarılı olduğu takım sporu kadın voleyboludur. Dünyanın en iyi liglerinden biri, belki de birincisi Sultanlar Ligidir. Çukurova Belediyesi SK, Adana'yı Sultanlar Liginde temsil edecek ilk takım olacak. Bundan büyük gurur duyuyoruz. Şimdiden gelecek yılın planlamasını düşünmeye başladık" dedi.

Çukurova Belediyesi SK kadın voleybol takımı Adana Şakirpaşa Havalimanında çiçeklerle karşılandı. Çukurova'nın Sultanları play off'a katılmaya hak kazanmış bir takım olarak gittikleri Bursa'dan Adana'ya şampiyon olarak döndü. Ayrıca Çukurova'nın Sultanları için 5 Nisan Salı günü saat 17:00'de Menderes Spor Salonunda şampiyonluk töreni yapılacağı bildirildi.