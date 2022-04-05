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Giriş Tarihi: 5.4.2022

Altın kalpli şampiyon

Altın kalpli şampiyon

Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp, karşılığında aldığı 6 milyon 146 bin TL’lik ödülünü SMA hastası Eslem Fatma’ya bağışladı

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp, altın madalya kazanıp 11. kez bu gururu yaşarken, anlamlı bir davranışa imza attı. Milli güreşçimiz, turnuva öncesi yaptığı açıklamada şampiyon olursa kazanacağı ödülü SMA hastası Eslem Fatma'ya bağışlayacağınının müjdesini vermişti. Macaristan'da Türk bayrağını göndere çektiren ve altın madalya ile dönen şampiyon sporcumuz sözünü tuttu, bu başarısının karşısında hak ettiği bin Cumhuriyet altını (6 milyon 146 bin TL) ödülünü Eslem'e bağışladı.



Kayaalp, "Tek hayalim senin yürümen" diyerek minik hastaya mesaj gönderdi. Eslem'in babası Sefa Altındağ, "Rıza ağabeyime ne kadar teşekkür etsem az. Allah razı olsun" dedi. Milli sporcumuzun annesi Sevgi Kayaalp ise "Oğlum, SMA hastası Eslem Fatma'ya yardım için güreşti. Bize çifte mutluluk yaşattı. O yavrumuz da inşallah şifa bulur ve oğlum daha mutlu olur" ifadesini kullandı.

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Altın kalpli şampiyon
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