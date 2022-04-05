Altın kalpli şampiyon

Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp, karşılığında aldığı 6 milyon 146 bin TL’lik ödülünü SMA hastası Eslem Fatma’ya bağışladı
Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp, altın madalya kazanıp 11. kez bu gururu yaşarken, anlamlı bir davranışa imza attı. Milli güreşçimiz, turnuva öncesi yaptığı açıklamada şampiyon olursa kazanacağı ödülü SMA hastası Eslem Fatma'ya bağışlayacağınının müjdesini vermişti. Macaristan'da Türk bayrağınıgöndere çektiren ve altınmadalya ile dönen şampiyonsporcumuz sözünü tuttu, bu başarısının karşısında hak ettiği bin Cumhuriyet altını (6 milyon 146 bin TL) ödülünü Eslem'e bağışladı.
Kayaalp, "Tek hayalimsenin yürümen" diyerek minik hastaya mesaj gönderdi. Eslem'in babası Sefa Altındağ, "Rıza ağabeyime ne kadar teşekkür etsem az. Allah razı olsun" dedi. Milli sporcumuzun annesi Sevgi Kayaalp ise "Oğlum, SMA hastası EslemFatma'ya yardım için güreşti.Bize çifte mutluluk yaşattı.O yavrumuz da inşallah şifabulur ve oğlum daha mutluolur" ifadesini kullandı.