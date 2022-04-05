Altın kalpli şampiyon

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp, altın madalya kazanıp 11. kez bu gururu yaşarken, anlamlı bir davranışa imza attı. Milli güreşçimiz, turnuva öncesi yaptığı açıklamada şampiyon olursa kazanacağı ödülü SMA hastası Eslem Fatma'ya bağışlayacağınının müjdesini vermişti.bu başarısının karşısında hak ettiği bin Cumhuriyet altını (6 milyon 146 bin TL) ödülünü Eslem'e bağışladı.Kayaalp,diyerek minik hastaya mesaj gönderdi. Eslem'in babası Sefa Altındağ, "Rıza ağabeyime ne kadar teşekkür etsem az. Allah razı olsun" dedi. Milli sporcumuzun annesi Sevgi Kayaalp iseifadesini kullandı.