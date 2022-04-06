Adana sultanları bağrına bastı

Menderes Spor Salonu'nda gerçekleşen kutlama konser ile başladı. Daha sonra tüm sporcular, teknik kadro ve idari kadro tanıtımı yapıldı. Voleybol takımı salonu dolduran Adanalılardan büyük alkış aldı.

Yeni bir anlayış, bakış açısı ve yeni bir yapılanma ile Sultanlar Liginde başarıya odaklanacaklarını belirten Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "İlk sezonda Avrupa'yı zorlayacağız. Hepsinden önemlisi Vakıfbank, Eczacıbaşı, Fenerbahçe gibi dünya devlerini burada ağırlayacağız ve hep beraber bu duyguyu yaşayacağız. Adana bu takımı bağrına bastı, inanıyorum ki bağrına basmaya devam edecek. Bu takım tüm Adana'nındır" dedi.