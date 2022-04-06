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Giriş Tarihi: 6.4.2022 20:45 Son Güncelleme: 6.4.2022 21:01

Vakıfbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde!

Vakıfbank, CEV Şampiyonlar Ligi’nde finalde!

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'in 3-0 öne geçerek altın sete taşıdığı müsabakanın altın setinde rakibini 15-11 mağlup ederek finalde Imoco Conegliano'nun rakibi oldu.

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe Opet'i altın set sonunda eleyerek Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalyan temsilcisi Imoco Conegliano'nun rakibi oldu.

4'er şampiyonlukla turnuva tarihinin en çok zafer yaşayan iki ekibini karşı karşıya getirecek CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'ne, 22 Mayıs'ta Slovenya'nın Ljubljana kenti ev sahipliği yapacak. 8'inci kez finalde boy gösterecek olan ve bu alanda rekoru elinde bulunduran VakıfBank, geçtiğimiz sezon da CEV Şampiyonlar Ligi finalinde Imoco Conegliano ile mücadele etti. Sarı-siyahlılar son FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde de İtalyan ekibi finalde rakibini mağlup ederek dünya şampiyonluğuna ulaştı.

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Vakıfbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde!
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