Rıza Kayaalp’ten anlamlı ziyaret

Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp,Müsabakanın ardından Eslem için güreştiğini ve tedavi masraflarını karşılayacağını söyleyip çok mutlu olduğunu belirten Kayaalp, dün de minik hayranını ziyaret etti. Bu fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Rıza,ifadelerini kullandı.