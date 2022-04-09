Rıza Kayaalp’ten anlamlı ziyaret

Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, bu organizasyondankazandığı ödülünü, SMA hastası EslemFatma'ya bağışlayıp anlamlı bir harekete imzaatmıştı. Müsabakanın ardından Eslem için güreştiğini ve tedavi masraflarını karşılayacağını söyleyip çok mutlu olduğunu belirten Kayaalp, dün de minik hayranını ziyaret etti. Bu fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Rıza, "Eslem Fatma yavrumuzun ziyaretinegeldim. Maşallah dünyalar güzeli EslemFatmamızın sağlığına kavuşmasına az kaldı.Desteklerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.