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Giriş Tarihi: 9.4.2022

Rıza Kayaalp’ten anlamlı ziyaret

Rıza Kayaalp’ten anlamlı ziyaret
Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, bu organizasyondan kazandığı ödülünü, SMA hastası Eslem Fatma'ya bağışlayıp anlamlı bir harekete imza atmıştı. Müsabakanın ardından Eslem için güreştiğini ve tedavi masraflarını karşılayacağını söyleyip çok mutlu olduğunu belirten Kayaalp, dün de minik hayranını ziyaret etti. Bu fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Rıza, "Eslem Fatma yavrumuzun ziyaretine geldim. Maşallah dünyalar güzeli Eslem Fatmamızın sağlığına kavuşmasına az kaldı. Desteklerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Rıza Kayaalp’ten anlamlı ziyaret
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