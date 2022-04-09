‘Şanlıurfa’yı spor şehri yapacağız’

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçesi'nde yaptırılan yarı olimpik yüzme havuzunun açılışına katıldı. Peygamberler şehrinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, kentte yapımı tamamlanan projelerde emeği geçenlere teşekkür etti. Şanlıurfa'yı spor şehri yapmak istediklerini belirten Kasapoğlu, "Şanlıurfa her branşta yeteneği ve iddiası olan kent. Yeni yüzme havuzlarımızla, spor salonlarımızla, futboluyla, basketboluyla, voleyboluyla, tenis kortları ile her bir noktaya dokunmaya devam edeceğiz. Yüzme öğrenmek isteyen herkese de Şanlıurfa'da yüzme öğreteceğiz" ifadelerini kullandı.Bakan Kasapoğlu, geçen yıl 'Kız çocuklarının kaderini değiştireceğim' açıklamasıyla gündeme gelen 14 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar ile bir araya geldi ve şunları söyledi: "Hentbolla ilgili altyapıyı Şanlıurfa'mıza kazandıracağımızın müjdesini sizinle paylaşmak istiyorum. Gençlerimiz için hayırlı uğurlu olsun."