Aleyna Ertürk tarih yazdı

Dubai'de devam eden Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası'nda yıldız kızlar epede mücadele eden Aleyna Ertürk altın madalya kazandı. Milli sporcumuz finalde Ukraynalı Anna Maksymenko'yu 15-11 mağlup ederek Dünya Şampiyonu oldu. Önceki gün genç kadınlar epede kazandığı bronz madalya ile tarihi bir başarı elde eden Aleyna, bu başarısını dün altınla taçlandırdı. Milli sporcumuz, kategorisinde en iyi dünya derecesinin sahibi olarak Türk eskrim tarihine geçti. Diğer temsilcilerimiz Murat Meriç 16'ncı, Kayra Naz Özcan 32'nci, Berra Sonyüksek ve Halis Efe Elibol 41'inci, Yalgın Yeter ise 55'inci sırada yer aldı.