Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Avusturalya Grand Prix'inde kazanan Charles Leclerc oldu!
Giriş Tarihi: 10.4.2022 09:56 Son Güncelleme: 10.4.2022 10:09

Avusturalya Grand Prix'inde kazanan Charles Leclerc oldu!

Avusturalya Grand Prix’inde kazanan Charles Leclerc oldu!

Formula 1'de sezonun heyecanı devam ediyor. Sezonun üçüncü ayağı olan Avusturalya Grand Prix'inde kazanan, Ferrari'nin pilotu Charles Leclerc oldu. Charles Leclerc bu sezon 3 yarışını ikisini kazanmayı başardı. Yarışta Sergio Perez ikinci ve George Russell üçüncü oldu.

Sezonun 3. mücadelesi, Melbourne kentiyle aynı adı taşıyan 5,2 kilometrelik pistte, 58 tur üzerinden yapıldı. Pole pozisyonundaki Charles Leclerc startta liderliğini korudu. 9. cepten kalkan diğer Ferrari sürücüsü Carlos Sainz ise 2. turda spin atarak yarış dışı kaldı.

SON ŞAMPİYON 39. TURDA YARIŞ DIŞI KALDI

"Pit stop"lar sonrası Leclerc'in arkasında 2. sırada yer alan Red Bull pilotu Max Verstappen, 39. turda aracının arızalanması nedeniyle mücadeleye veda etti.

Kalan bölümde yarışı rahat biçimde lider götüren Leclerc, en hızlı tur zamanını da elde ederek damalı bayrağı ilk sırada gördü. 24 yaşındaki sürücü, sezonun 2'nci, kariyerinin 4. birinciliğine ulaştı.

Red Bull'dan Sergio Perez, Leclerc'in 20.5 saniye arkasında 2'nci, Mercedes'ten George Russell ise liderin 25.5 saniye gerisinde 3. oldu. Puanını 71'e çıkaran pilotlar klasmanı lideri Leclerc, en yakın rakibiyle arasındaki farkı 34 puana yükseltti.

Sezonun 4. yarışı Emilia-Romagna Grand Prix'si 24 Nisan'da yapılacak.

Avustralya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

- Pilotlar

1. Charles Leclerc (Monako): 71 puan

2. George Russell (Büyük Britanya): 37

3. Carlos Sainz (İspanya): 33

4. Sergio Perez (Meksika): 30

5. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 28

- Takımlar

1. Ferrari: 104

2. Mercedes: 65

3. Red Bull: 55

4. McLaren: 24

5. Alpine: 22

EN ÇOK OKUNANLAR

Münevver Karabulut'un babası SABAH'a konuştu: Cem Garipoğlu'nun mezarı açılsın
Son dakika: Balıkesir'de vahşet! Cani baba tartıştığı oğlunu satırla öldürdü
Son dakika | Pakistan'da oylama sonucu belli oldu! İmran Han hükümeti düştü!
Zelenskiy'den küstah sözler! Türkleri katleden örgüte övgüler yağdırdı!
SON DAKİKA: Diyarbakır'da 'Taciz' iddiası ile katledilmişti! Ergün Arslan cinayetinde dedektif detayı: Bu konu üzerinde duruluyor
Rusya, Kiev’de arkasında kan ve gözyaşı bıraktı
SON DAKİKA: AK Parti harekete geçti! İstanbul'da öğrenci akbiline yapılan zam kaldırılacak...
Türkiye için bir milat! Denizin 2 bin metre dibinde insansız operasyon
Putin’in o görüntüleri çok konuşuldu! Jirinovski’nin cenazesinde dikkat çeken önlem
52 il hızlı trenlerle birbirine bağlanacak! Hızlı tren hatları 2023'e damga vuracak
ARKADAŞINA GÖNDER
Avusturalya Grand Prix'inde kazanan Charles Leclerc oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA