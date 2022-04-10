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Giriş Tarihi: 10.4.2022 14:13 Son Güncelleme: 10.4.2022 14:26

Milli cimnastikçimiz Emir Erışık altın madalya kazandı

AA
Milli cimnastikçimiz Emir Erışık altın madalya kazandı

Milli sporcu Emir Erışık, Çekya'da düzenlenen Uluslararası Aerobik Cimnastik Turnuvası'nda bireysel erkekler kategorisinde altın madalya kazandı. Ayşe Begüm Onbaşı, sakatlığından dolayı finallerde yarışamadı

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Milli sporcu Emir Erışık, organizasyonun bireysel erkekler kategorisinde yarıştı. Kategorisinde 19.700 puanla birinci olan Emir, altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

AYŞE BEGÜM ONBAŞI, SAKATLIĞINDAN DOLAYI FİNALLERDE YARIŞAMADI

Bireysel kadınlar kategorisi elemelerinde 20.900 puanla birinci sıradan finale yükselen Ayşe Begüm Onbaşı, sakatlığından yüzünden finallerde yarışamadı.

Bu durumdan dolayı milli takım sporcuları, Ayşe Begüm'ün yer aldığı çiftler ve trio kategorilerinde yarışamayacak.

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Milli cimnastikçimiz Emir Erışık altın madalya kazandı
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